鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 11:29

全球科技巨頭 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 近期對公開市場表現出前所未有的興趣，計畫陸續進行首次公開發行（IPO），而其中的原因，在於龐大的資金需求。

經濟學人分析：SpaceX、OpenAI和Anthropic為何急於上市？(圖：Shutterstock)

根據《經濟學人》報導，SpaceX 估值可能高達 1.5 兆美元，OpenAI 則高達 5000 億美元，而 Anthropic 也在考慮上市，近期估值約 1800 億美元。

‌



若成真，任何一筆交易都可能創下自 2014 年阿里巴巴 (BABA-US) 在紐約證券交易所發行 250 億美元股票以來，美國市場規模最大的紀錄。

同時，也可能成為自 2019 年沙烏地阿美在利雅德以近 2 兆美元估值籌得近 300 億美元以來，全球募資規模之最。

《經濟學人》認為，這三家公司對公開募股的渴望，核心原因在於龐大的資金需求。

SpaceX 正在研發星艦（Starship），這種可重複使用的火箭能將 150 噸有效載荷送入軌道，是現有火箭的兩倍。

OpenAI 則計畫在未來數年投資約 1.4 兆美元建設計算能力；Anthropic 若要追趕步伐，也需在數據中心與 AI 研發上投入巨資。

值得注意的是，儘管這三家公司的資金需求持續增加，但私募市場的擴張似乎已趨緩。

根據統計，2012 年至 2021 年間，全球私募資產管理規模曾以每年約 10% 的複合增長率擴張，但此後規模已穩定在略高於 20 兆美元。

與此同時，有限合夥人要求風險投資基金和私募股權基金在募集新資金前，先分配部分收益。

儘管 OpenAI 最近一輪融資高達 400 億美元，規模超過以往任何一次 IPO，但這些未上市巨頭的投資者數量仍相對有限，資金高度集中。

《經濟學人》分析指出，這種集中風險讓大部分投資者難以承擔，僅有最具冒險精神的資本家願意參與。

相較之下，全球公開股票市場總市值約 130 兆美元，不僅規模龐大，投資者分布也更加分散，更適合支撐這類企業的長期擴張。

盈利與風險挑戰並存

然而，上市並非萬無一失。儘管資金需求龐大，目前 SpaceX、OpenAI 和 Anthropic 依然能吸引少數具有深厚洞察力的未上市投資者。

《經濟學人》指出，這些投資者的專業判斷，為三家公司提供了重要資金支持，但如何平衡控制權、風險與資金使用，對他們來說將是一個艱難抉擇。

對 SpaceX 而言，最大挑戰在於公司治理。若以特斯拉 (TSLA-US) 為參照，馬斯克過去曾因在推特上聲稱已「取得資金」計畫將特斯拉私有化，而遭監管機構罰款 2000 萬美元。

去年，特拉華州一名法官裁定特斯拉董事會「受制於」馬斯克，撤銷其薪酬協議。

SpaceX 在今年 12 月 15 日的二次股票發行中估值達 8000 億美元，馬斯克財富也飆升至 6380 億美元，使外界關注其治理方式是否會影響公司上市進程。

值得關注的是，至少 SpaceX 目前仍能產生現金流，並計畫在 2023 年首次實現盈利，但相較之下，OpenAI 與 Anthropic 仍處於巨額虧損。

OpenAI 今年淨虧可能高達 120 億美元，甚至還預計在 2030 年前消耗 1150 億美元；Anthropic 則預計數年後才能實現收支平衡，短期仍面臨數十億美元的虧損壓力。

《經濟學人》認為，相較歷史案例，這三家公司要達到阿里巴巴或沙烏地阿美的盈利水準仍需時間。

阿里巴巴上市前 12 個月即實現 40 億美元盈利，沙烏地阿美則以 1110 億美元盈利創下歷史新高。

以往大型科技公司上市，如 2019 年的 Uber (UBER-US) IPO，也花了數年時間實現正現金流，股價才穩定超過發行價。

面對激烈競爭，三家公司或許認為，在尚未獲得巨額利潤前，別無選擇，只能上市。若持續私有化，可能在資本消耗戰中落後；選擇上市，則必須承受市場對盈利能力與治理透明度的嚴格審視。