鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2026-01-10 18:40

那斯達克交易所週五（9 日）宣布，美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 將於 1 月 20 日正式取代英國藥廠阿斯特捷利康 (AZN-US) ，成為那斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index）的一員。

沃爾瑪將取代阿斯特捷利康加入納斯達克100指數！市值攀升至近1兆美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，沃爾瑪早在去年 11 月便宣布，將把其在紐約證券交易所的長期掛牌轉移至主要競爭對手那斯達克。

通常，公司會選擇更換上市交易所，以尋求與投資者基礎、技術服務的更佳契合，或降低上市與合規成本。

2025 年曾有多家公司從紐約證交所轉至那斯達克，其主要原因之一即是那斯達克 100 指數的吸引力。

該指數涵蓋那斯達克掛牌的 100 家最具價值的非金融公司，包括知名科技公司如輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 。

那斯達克在聲明中表示，沃爾瑪將在 1 月 20 日美股開盤前，取代阿斯特捷利康，成為那斯達克 100 指數、那斯達克 100 等權重指數（Nasdaq-100 Equal Weighted Index）及那斯達克 100 非科技板塊指數（Nasdaq-100 Ex-Tech Sector Index）的一員。

傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc.）的分析師在去年 12 月預估，隨著沃爾瑪納入指數，指數追蹤型基金與交易所交易產品在重新調整持股時，可能會帶來近 190 億美元的資金流入。

那斯達克 100 指數追蹤在那斯達克交易所掛牌的最大非金融公司，是數千億美元投資產品的基準指數。

那斯達克表示，截至 2025 年 12 月，超過 6,000 億美元資產透過 ETF 追蹤該指數，其中包括市值 4,080 億美元的景順 QQQ Trust, Series 1(QQQ-US) 。

2025 年，那斯達克 100 指數的總回報約為 21%，相較之下，標普 500 指數漲幅為 18%，道瓊工業平均指數漲幅為 16%。

沃爾瑪市值突破 1 兆美元，數位與 AI 布局助攻成長

根據《彭博》報導，沃爾瑪在穩定的銷售增長與股價上漲推動下，市值已攀升至近 1 兆美元，因消費者逐漸偏好價格較低的生活必需品。

此外，沃爾瑪也積極擴展數位業務，美國電商業務預計今年將達到盈虧平衡，同時廣告、市場平台及會員收入也呈現成長。

近年來，沃爾瑪在內部營運中增加人工智慧（AI）的應用，例如排班與供應鏈管理，並開始與 OpenAI 合作，推出面向消費者的 AI 工具。

過去三年中，沃爾瑪股票總回報上漲了 146%，而阿斯特捷利康股票則上漲 42%。

阿斯特捷利康被剔除出那斯達克 100 指數，延續其自疫情高峰以來的股價回落。