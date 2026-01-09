鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 14:50

底特律近期充斥著對電動車及其前景的悲觀論調，這與幾年前汽車品牌雄心勃勃的計畫截然相反，當時高層宣稱，他們將在 10 到 15 年內，在某個期限內，將大部分甚至全部業務轉型為純電動車。

傳統車企電動車轉型受挫 通用汽車：巨額損失短期內難以平息(圖:shutterstock)

根據通用汽車周四 (8 日) 提交的監管文件，公司預計在第四季計入約 60 億美元的費用，主要用於縮減美國市場的電動車計畫，另有 11 億美元則與中國市場的重組有關。這筆龐大的開支主要來自於合約取消、供應商結算以及資產減損，反映出市場對電池動力車的需求已明顯放緩。

這已是通用汽車近期內第二次大規模減損，公司在第三季時已因應政策環境變化，認列了 16 億美元的資產減值。

通用汽車指出，策略調整的主要背景，是川普政府逆轉了拜登時期的電動車友善政策，尤其是取消了每輛車 7500 美元的聯邦稅務補貼。在補助失效後，通用汽車第四季的電動車銷量驟減 43%。這使得執行長 Mary Barra 在 2021 年提出的「2035 年轉向全電動」目標，出現重大修正，公司目前已轉向重新發展油電混合動力車及燃油車。

通用汽車並非唯一受挫的車廠。福特汽車 (F-US) 先前也宣佈縮減電動車產量，預估損失高達 200 億美元；保時捷 (Porsche)、本田及 Jeep 等品牌也紛紛推遲或取消原定的電動車計畫，將重點轉回混合動力市場。