彭博：馬斯克xAI單季淨損擴大至14.6億美元
鉅亨網編譯陳又嘉
據《路透》，馬斯克 (Elon Musk) 創立的人工智慧 (AI) 新創公司 xAI，在截至去年 9 月的單季出現 14.6 億美元淨虧損，較前一季的 10 億美元虧損進一步擴大。這項消息最初由《彭博》引述內部文件報導。
報導指出，截至 2025 年 9 月 30 日一季，xAI 營收較前一季幾乎倍增至 1.07 億美元。
《路透》表示無法立即核實該報導內容，在向 xAI 詢問評論時，xAI 僅回覆：「傳統媒體會說謊。」
此外，報導稱，xAI 在今年前九個月現金支出達 78 億美元。
AI 新創普遍面臨龐大的燒錢壓力，原因在於必須投入數十億美元購置昂貴、先進的資料中心硬體，同時吸引頂尖的生成式 AI 研究人才。
xAI 本周表示已完成規模擴大的 E 輪融資，金額達 200 億美元，高於原先設定的 150 億美元目標，以加速新一代 AI 模型與運算基礎設施的開發。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 馬斯克xAI完成E輪融資 募得200億美元
- 加速百萬顆AI晶片布局 馬斯克xAI建第三座資料中心
- 台積電擔憂晶片過剩？馬斯克：他們是對的
- 「AI投資之王」地位難撼動？分析師看好Alphabet 2026年續領先
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇