彭博：馬斯克xAI單季淨損擴大至14.6億美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-09 12:00

據《路透》，馬斯克 (Elon Musk) 創立的人工智慧 (AI) 新創公司 xAI，在截至去年 9 月的單季出現 14.6 億美元淨虧損，較前一季的 10 億美元虧損進一步擴大。這項消息最初由《彭博》引述內部文件報導。

彭博報導指馬斯克xAI單季淨損擴大至14.6億美元(圖：Reuters/TPG)

報導指出，截至 2025 年 9 月 30 日一季，xAI 營收較前一季幾乎倍增至 1.07 億美元。

‌



《路透》表示無法立即核實該報導內容，在向 xAI 詢問評論時，xAI 僅回覆：「傳統媒體會說謊。」

此外，報導稱，xAI 在今年前九個月現金支出達 78 億美元。

AI 新創普遍面臨龐大的燒錢壓力，原因在於必須投入數十億美元購置昂貴、先進的資料中心硬體，同時吸引頂尖的生成式 AI 研究人才。