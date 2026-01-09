鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 17:00

《巴隆周刊》(Barron"s) 近日報導指出，中國股市在新的一年出現正面訊號，在今年首個交易日，iShares 中國大股 ETF 單日暴漲 4%，創四個月最大漲幅紀錄且成交量激增。

從技術面上來看，股指不僅完成看漲島形反轉形態，更收復此前頭肩頂的阻力位置，顯示下行動能衰竭。

分析師指出，在地緣政治與經濟擔憂持續的背景下，這一技術性反轉信號為風險資產配置提供契機。

作為 iShares 中國大股 ETF 第二大權重股的阿里巴巴阿里巴巴集團控股 (BABA-US) ，成為領漲指標，周四在美股大幅收漲 5.26% 至 154.47 美元，雖較 52 周高點回檔約兩成，但過去一年累計上漲仍將近 80%。

技術形態顯示，該形態的深度與整數關口理論相呼應，去年 4 月初時股價在非常整齊的 100 美元關口獲得支撐。上周五 (2 日) 阿里巴巴股價反彈超過 6%，突破了一個看漲的下降楔形形態，本周二 (6 日) 隨著一個看跌「黃昏之星」型態的完成，可能會出現一些輕微的回檔。147 美元附近是潛在的入場點位，這一價位恰好可以回補 2026 年首個交易日的跳空缺口。