通用汽車今年漲55%領跑汽車股 寫2009年破產來最佳表現

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-29 23:07

根據《CNBC》周一 (29 日) 報導，通用汽車 (GM-US) 今年股價大漲超過 55%，突破每股 80 美元創歷史新高，有望成為 2025 年美國汽車股王，寫下 2009 年破產重整以來最佳年度表現。

通用汽車今年股價大漲55%。(圖:Reuters/TPG)

通用汽車今年漲幅已超越去年 48.3% 的紀錄。光是 12 月就漲近 13%，連續 5 個月收紅。

執行長大量減持套現

通用汽車執行長 Mary Barra 多年來認為，以公司穩定獲利表現來看，股價明顯被低估。她在 10 月法說會表示，優秀產品、創新技術、良好客戶體驗，加上強勁財務表現，將讓通用汽車在激烈競爭中持續領先。

不過股價大漲期間，她大量減持持股。公開資料顯示，她今年執行選擇權或賣股約 180 萬股，套現超過 7300 萬美元。截至 9 月她仍持有 43.35 萬股，價值超過 3500 萬美元。

股價表現遠勝同業

而通用汽車第三季超標財報是華爾街看好的關鍵。過去 5 年來，該公司季度獲利除了 2022 年第二季外，均超越市場預期。

分析師看好通用汽車的現金創造力、獲利穩定性和股東回饋記錄。雖然關稅問題仍在，但預期將受惠川普政府法規鬆綁。

瑞銀將 12 個月目標價調高 14% 至 97 美元，列為明年汽車股首選。摩根士丹利 (MS-US) 也上調評等至「加碼」，目標價 90 美元。

政策鬆綁成利多

通用汽車股價自 6 月來穩定上漲。在 10 月 21 日公布超預期第三季財報後，單周暴漲 19.3%，並調高全年展望，預告明年獲利將優於今年。

川普政府鬆綁燃油及排放標準、取消拜登政府相關罰則，並重新協商與南韓的貿易協定等政策，都對通用汽車股價形成利多。南韓是通用汽車重要生產基地。此外，電動車銷售放緩趨勢也有利傳統車廠。