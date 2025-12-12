鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-12 03:30

綜合外媒周四 (11 日) 報導，美國 9 月貿易逆差意外大幅縮小，創下逾五年來最低水準，主要受出口強勁成長帶動，而僅溫和增加的進口則使整體缺口收斂。數據顯示貿易可能在第三季經濟成長中提供支撐，也反映近期關稅政策使單月進出口波動加劇。

美國貿易逆差大幅縮窄！9月僅528億美元 創五年新低(圖：REUTERS/TPG)

逆差縮窄至 528 億美元 創 2020 年中以來新低

根據美國商務部發布的資料，9 月商品與服務貿易逆差縮窄 10.9% 至 528 億美元，為 2020 年 6 月以來最低；《路透》調查的經濟學家原預期逆差將擴大至 633 億美元，明顯不如實際結果。此前因政府停擺長達 43 天，該項報告亦延後發布。

出口總額成長 3% 至 2,893 億美元，為歷史次高水準，其中商品出口跳增 4.9% 至 1,876 億美元，創下消費品出口紀錄。商務部並指出，非貨幣性黃金與部分藥品出貨是推動出口增長的主要因素。進口則微增 0.6% 至 3,421 億美元，汽車及零組件進口降至 2022 年 11 月以來最低，手機、家電、玩具與家具等多項消費品進口也下滑。

以物價調整後計算，商品貿易逆差縮窄至 790 億美元，創近五年最低紀錄。月度貿易波動部分來自近期關稅政策的影響，包括先前瑞士黃金關稅調整，使 8 月金條進口大幅跳升，但 9 月則因出口飆高而出現反向走勢。9 月對瑞士出口的金額創歷史新高，使美國對該國出現史上最大貿易順差。

關稅波動牽動進出口：中國逆差減少、墨西哥逆差擴大

受關稅相關因素影響，今年美國貿易收支單月波動加劇，並牽動國內生產毛額 (GDP) 計算。《彭博》經濟學家指出，第三季三個月的貿易資料全部到齊後，淨出口對季內 GDP 應提供小幅正面貢獻。亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型則在此前預估，淨出口將為第三季成長貢獻 0.86 個百分點。

資本經濟公司北美首席經濟學家 Paul Ashworth 表示，近期藥品進口增加「可能源自總統川普對品牌藥品施加關稅的威脅，即便該政策至今尚未正式實施」，並預期相關進口在未來將回落至較正常水準。

按國別觀察，美國 9 月經季調後的對中商品貿易逆差縮窄至 2009 年有紀錄以來的次低；但與墨西哥的商品逆差擴大至歷史新高，對加拿大的逆差也同步增加。