美國總統川普近期在委內瑞拉的一系列行動，引發全球爭議。《經濟學人》本周發文，認為川普以「赤裸坦率」方式，承認美國外交其實就是赤裸的權力與利益追求，短期看似誠實，長期卻會削弱國際規則與美國自身安全，使人反而懷念過去那種帶虛偽色彩、但仍尊重規則的美國外交。​

文章指出，川普一方面撒謊成性，但另一方面又「很誠實地」把許多政客不說出口的醜話講明白，例如政治被金錢腐蝕、只有傻子才多繳稅、美國也並不清白等。

​作者認為，這種對權力現實的坦率是他政治魅力的一部分，也讓他在對委內瑞拉問題上，毫不避諱地表明自己是為了石油與「從地下攫取財富」而行動，而不是為民主或人權。對川普而言，「美國優先」不是孤立主義，而是授權美國為赤裸裸的自身利益採取侵略行動。

文章指出，川普不僅復興了「門羅主義」，還在 2025 年的《國家安全戰略》中加入了「川普推論」(後笨拙地改名為「唐羅主義」)。這一新原則除了延續禁止歐洲在西半球殖民的舊旨外，更強調美國必須確保商業上的主導地位。

這一戰略明確指出，美國必須堅持「讓本國企業獲得獨家合約」，尤其是針對那些最依賴美國的國家。推廣人權或民主在此戰略中隻字未提。川普眼中美國在美洲的角色，便是其一再強調的：「美國在西半球的主導地位將永不再受質疑」。

在國內外，針對川普閃電突襲的批評難以奏效。總統未經國會宣戰便擅自動武已持續了一個多世紀。訴諸國際法則更加徒勞。

儘管《聯合國憲章》禁止武力侵犯主權，但美國政府卻荒謬地援引了「自衛」例外條款。這種公然的掠食者角色引發了更深層次的擔憂：未來數年，全世界，包括美國在內，可能都會開始懷念那種舊日的虛偽。

文章強調，國際法很大程度上依賴自願遵守，而美國儘管自身缺陷重重，卻一直高舉著這面旗幟。一旦惡行不再覺得有必要向美德致敬，世界將走向何方？更令人不安的是，不僅是大國，就連墨西哥乃至丹麥等小國也可能效仿美國，公然扮演頂級掠食者的角色。