全球最大記憶體製造商三星電子今 (8) 日公布去年第四季初步財報，受 AI 熱潮推動記憶體價格上漲影響，當季營業利潤年增 208% 至 20 兆韓元(約 138.2 億美元)，不僅刷新單季獲利歷史紀錄，更超出市場預期的 18 兆韓元。

三星此次業績亮眼的核心動力來自於記憶體市場的供需失衡。近幾個月，傳統記憶體價格持續攀漲，主要因為產業重心轉向 AI 相關晶片生產，擠壓了標準記憶體產能，加上 AI 模型訓練與運行對高、低端記憶體晶片需求同步激增。

為因應市場變化，三星等企業正縮減消費級通用記憶體產量，轉而增加面向暉達等 AI 巨頭的高利潤高階記憶體供應，導致筆電、伺服器用標準記憶體嚴重短缺，直接推高 DRAM 和 NAND 快閃記憶體價格。

里昂證券南韓區研究主管 Sanjeev Rana 表示，去年第四季 DRAM 平均售價季漲超 30%，NAND 快閃記憶體上漲約 20%。本周初更有消息稱三星與海力士已向伺服器、PC 及手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價較上季恐大漲 60%-70%。

根據調研機構 Counterpoint Research 預測，今年第一季 DDR5(目前主流 DRAM) 價格將季增 40%，第二季又將再漲 20%。

除傳統記憶體外，三星在 HBM 領域亦加速追趕。儘管先前落後於 SK 海力士和美光，但該公司近期在 HBM4 研發上獲客戶認可。

Rana 預估，隨著 HBM4 商用，2026 年三星 HBM 出貨量有望增加兩倍。