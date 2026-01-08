記憶體價格超越2018年歷史高點 機構預估第一季最多再漲50%
鉅亨網編譯鍾詠翔
市場研究機構 Counterpoint Research 周三（7 日）晚間發布最新行業報告，指出記憶體市場已進入超級牛市階段，當前行情甚至超越 2018 年歷史高點。在 AI 與伺服器容量需求持續激增帶動下，供應商議價能力已達到歷史最高水準。
據《界面新聞》報導，Counterpoint 預計 2025 年第四季記憶體價格飆漲 40%-50%，2026 年第一季漲 40%–50%，第二季再漲約 20%。
報告顯示，64GB RDIMM 記憶體的價格已從 2025 年第三季的 255 美元大幅上漲至第四季的 450 美元，並預估在 2026 年 3 月進一步攀升至 700 美元。
Counterpoint 指出，今年內若記憶體價格漲到 1,000 美元也不意外，這個價格幾乎是 2018 年高點的兩倍。
記憶體價格持續上漲，正在從根本上改變硬體製造商的 BoM（物料清單）。
就智慧手機而言，2025 年記憶體在 iPhone 17 Pro Max 的 BoM 中比重已超過 10%，大於 2020 年 iPhone 12 Pro Max 的約 8%。搭載 16GB–24GB LPDDR5X 記憶體及 512GB–1TB UFS 4.0 儲存空間的旗艦機型，在當前價格上漲背景下，記憶體成本可能佔 BoM 的 20%，甚至更高。
隨著三星、SK 海力士等一線廠商以及長鑫存儲（CXMT）等中國廠商將產能轉向高利潤伺服器 DDR5 記憶體生產，LPDDR4 和 eMMC 等老一代技術產品的供應正在快速收縮。
供需格局深度失衡是本輪記憶體價格大漲的核心動因。Counterpoint 在報告中分析，儘管 2026 年全球 DRAM 產量預計增長 24%，重量級廠商也在持續擴大資本開支，但產能投放節奏仍難以匹配需求增速。
