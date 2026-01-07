崴寶精密去年營收23.65億元創新高年增近6成 股價創IPO來新高
鉅亨網記者張欽發 台北
小而美的機構整合解決方案服務商崴寶精密 (7744-TW) 去年 12 月營收以 2.58 億元創新高，月增 25.73%，年增 41%，全年營收 23.65 億元創新高，年增 59.94%，今 (7) 日早盤跳空開高，並以 363.5 元創上櫃掛牌以來新高。
崴寶精密 2025 年第四季營收 6.38 億元，年增 28.89%，爲單季次高的營收表現。
崴寶精密進一步加碼投資興建越南建立二廠案，預計在 2026 年第三季投產，預估新廠完工滿載後，將占崴寶營收的 40%。
崴寶 2025 年 1-3 季營收 17.28 億元、毛利率 39.37%、稅後純益 3.71 億元，年增 74.49%，每股純益已達 12.91 元。
崴寶精密的客戶涵蓋 AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬 3D 列印及消費性電子等高成長產業， 目前崴寶在海外生產據點主要分布於中國東莞市與越南北寧省，出貨比例約為中國 67%、越南 33%。
崴寶精密越南二廠新廠完工投產後，預期產能結構將優化為中、越的產能占比為 20% 和 80%，形塑更具韌性與靈活度的全球製造網絡。越南二廠首期將建置模具事業為核心，補足當地供應鏈缺口，進一步提升公司整體生產效能，並配合客戶增加機櫃板金產品製程。
