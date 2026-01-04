鉅亨網新聞中心 2026-01-04 19:00

根據《Wccftech》報導，川普政府高度重視「美國製造」的政策敘事，半導體更被視為戰略核心產業。

‌



在此背景下，台積電與三星等晶片大廠紛紛加大對美投資，試圖在美國建立具韌性的半導體供應鏈。

台積電計畫將對美國供應鏈的整體承諾擴大至最高 3,000 億美元，涵蓋亞利桑那州晶圓廠群、先進封裝，以及研發設施。

然而，根據分析師 Jukan 在社群平台 X 上分享、並由 SemiAnalysis 彙整的數據顯示，台積電若在美國生產晶片，勢必對獲利能力造成明顯衝擊。

數據顯示，台積電在美國營運晶圓廠的成本遠高於台灣，其中最主要的支出來源為「折舊」與「人力成本」。

折舊指的是晶圓廠建設與設備在使用年限內攤提的成本。若美國廠採用與台灣相同製程技術，卻因產能與產量不足，僅能生產約四分之一的晶圓數量，等同於每片晶圓必須分攤更高的「折舊成本」。

這也是為何美國晶圓的折舊成本約為台灣的四倍。再加上建廠費用與日常營運支出，美國晶圓廠必須承擔更高的固定成本，進一步壓縮毛利空間。

除了折舊，人力成本也是美國設廠的一大痛點。台積電若要為美國晶圓廠補足人力，選項無非是聘用當地員工，或從台灣調派工程師，但在成本結構上，後者明顯更具效率。

台積電創辦人張忠謀曾形容台美工程師文化差異指出，若設備在凌晨出問題，美國通常要等到隔天早上才會處理，但在台灣，「工程師半夜接到電話，會立刻起床穿衣、趕赴現場。」

為了維持對美投資的承諾，台積電仍必須優先顧及整體毛利率，並滿足美國在地無晶圓廠客戶的需求。