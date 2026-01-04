鉅亨網新聞中心
在討論晶片赴美生產時，「可持續性」始終是外界最關切的問題之一。對台積電 (2330-TW) 而言，在美國設廠生產晶片，代表必須承受毛利率明顯下滑的代價，這也成為其海外擴張面臨的核心挑戰。
根據《Wccftech》報導，川普政府高度重視「美國製造」的政策敘事，半導體更被視為戰略核心產業。
在此背景下，台積電與三星等晶片大廠紛紛加大對美投資，試圖在美國建立具韌性的半導體供應鏈。
台積電計畫將對美國供應鏈的整體承諾擴大至最高 3,000 億美元，涵蓋亞利桑那州晶圓廠群、先進封裝，以及研發設施。
然而，根據分析師 Jukan 在社群平台 X 上分享、並由 SemiAnalysis 彙整的數據顯示，台積電若在美國生產晶片，勢必對獲利能力造成明顯衝擊。
數據顯示，台積電在美國營運晶圓廠的成本遠高於台灣，其中最主要的支出來源為「折舊」與「人力成本」。
折舊指的是晶圓廠建設與設備在使用年限內攤提的成本。若美國廠採用與台灣相同製程技術，卻因產能與產量不足，僅能生產約四分之一的晶圓數量，等同於每片晶圓必須分攤更高的「折舊成本」。
這也是為何美國晶圓的折舊成本約為台灣的四倍。再加上建廠費用與日常營運支出，美國晶圓廠必須承擔更高的固定成本，進一步壓縮毛利空間。
除了折舊，人力成本也是美國設廠的一大痛點。台積電若要為美國晶圓廠補足人力，選項無非是聘用當地員工，或從台灣調派工程師，但在成本結構上，後者明顯更具效率。
台積電創辦人張忠謀曾形容台美工程師文化差異指出，若設備在凌晨出問題，美國通常要等到隔天早上才會處理，但在台灣，「工程師半夜接到電話，會立刻起床穿衣、趕赴現場。」
為了維持對美投資的承諾，台積電仍必須優先顧及整體毛利率，並滿足美國在地無晶圓廠客戶的需求。
然而，高漲的營運成本已對獲利造成實質衝擊，亞利桑那晶圓廠近期更出現單季獲利下滑幅度創新高的情況，也凸顯在台灣以外地區製造晶片的可持續性挑戰。
