鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 00:42

金管會拍板 2026 年起壽險業匯率會計制度調整，AC (按攤銷後成本衡量的金融資產) 項下的「債券投資部位」可採攤銷法處理。中華信評發布《台灣壽險業速報》指出，此新制對壽險業而言是「機會與挑戰並存」 ，雖然可望大幅降低避險成本，每年省下約新台幣 900 億元，但業者的外匯風險部位與管理資產負債不相稱的複雜度將隨之升高，預估整體壽險避險比例從目前的 57% 降至約 40%，而外匯風險比恐由 13% 攀升至 18%。

中華信評分析師謝雅媖表示，台灣壽險業長期持有大量外幣資產，以因應年期較長的保險負債，此次匯率會計調整的核心目的，在於更允當地表達經濟實質，並提升資訊揭露品質。依壽險公會估算，新制上路後，整體壽險業每年可望節省約新台幣 900 億元、約合 28.6 億美元的避險成本。

不過，謝雅媖提醒，若業者將節省下來的避險成本全數提存至外匯價格變動準備金，在避險工具使用同步下降的情況下，整體外匯風險比反而可能上升。以 2025 年 9 月數據推估，壽險業外匯風險比在採行會計新制後，可能由原本約 13% 升至約 18%。

外匯風險比是衡量壽險公司未避險外匯部位占總資產的比重，並已納入外匯價格變動準備金的抵銷效果。雖然準備金增加有助於緩衝幣別不相稱風險，但其效果仍難完全彌補避險比率下降所帶來的影響。中華信評估計，新制實施後，壽險業整體避險比率可能自現行約 57% 降至約 40%。

壽險業獲利穩定度提升 仍難掩幣別錯配風險

整體而言，中華信評認為，壽險業面臨的外匯風險本質並未出現根本性改變。台灣壽險公司外幣投資占比在亞太區仍居高位，截至 2025 年 9 月，幣別不相稱部位占總投資資產比重約 46%。新制雖可降低帳面獲利對避險成本波動的敏感度，卻無法消除結構性的幣別錯配問題。

展望後續發展，中華信評指出，會計調整方案將使壽險業透過海外投資獲利的「獲利方程式」更為複雜，也更仰賴長期且紀律化的外匯風險管理。未來匯率波動對損益表的影響，將依債券剩餘年限逐年攤銷，業者不應僅以投資收益表現作為風險管理的唯一考量。

中華信評強調，外匯風險屬於長期風險，壽險公司須進行前瞻性的資產負債管理規劃，以確保資本緩衝足以吸收潛在損失。在現行避險水準下，多數壽險公司的資本緩衝空間，仍可承受新台幣至少升值 10% 的衝擊。

若個別業者選擇進一步降低避險水準，中華信評表示，將密切關注其敏感性分析與壓力測試結果，評估資本韌性是否足以支撐擴大的幣別不相稱風險。

壽險匯率新制意見徵詢將屆 聚焦三大重點