2026-01-06

銅價周一 (5 日) 飆升至每公噸 13,000 美元以上，創歷史新高，主因市場擔憂供應短缺，以及預期委內瑞拉的局勢動盪，可能加速全球爭奪關鍵礦產的競賽。

SP Angel 分析師 John Meyer 說：「銅價還需要進一步上漲，礦商才會有誘因大規模擴增產能。許多既有礦場多年來一直在、甚至超出原始設計產能運作，提高了發生重大事故的風險，就像印尼 Grasberg 礦場先前發生的泥流事故一樣。」

AI、資料中心與電動車帶動長期需求

資料中心對人工智慧 (AI) 的需求，以及電動車成長帶動的用電需求，支撐了銅的強勁需求。這種用於電力電纜的金屬，去年價格已大漲 40%。

委內瑞拉事件放大「關鍵礦產安全」焦慮

儘管委內瑞拉並非精煉銅的主要生產國，但美國總統川普在美方拘捕總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，宣布對委內瑞拉實施臨時接管，凸顯整體關鍵礦產供應安全所面臨的風險。

Concord Resources 研究主管 Duncan Hobbs 說：「包括銅在內的金屬，正因關鍵礦產與供應鏈安全這個『新世界秩序』主題而上漲，近期委內瑞拉事件讓這一趨勢更加鮮明。」

礦山事故頻傳、投資不足

近期多起礦場中斷事件進一步強化供應短缺的說法，包括去年 9 月美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭公司 (Freeport-McMoRan)(FCX-US) 位於印尼的大型 Grasberg 銅礦發生事故，以及 Capstone Copper 位於智利北部的 Mantoverde 銅金礦爆發罷工。

花旗分析師預估，今年全球精煉銅產量為 2,690 萬公噸，市場將出現約 30.8 萬公噸的供給缺口。為了滿足未來需求，必須投入新一輪銅礦開發，但若沒有更高的價格，相關投資難以啟動。

Meyer 說：「我們認為，開發下一世代新銅礦的損益兩平價格，將高於每公噸 13,000 美元。」

關稅與庫存影響市場情緒

市場另一個推升價格的因素，是美國可能對用於電力與建築產業的銅進口加徵關稅，這促使大量主要來自倫敦金屬交易所 (LME) 倉庫的銅流入美國。

銅已在 8 月 1 日生效的關稅中被豁免，而美國正在審查是否對銅課徵進口關稅。但截至 1 月 2 日，註冊於美國紐約商品期貨交易所 (Comex) 的銅庫存達 49.98 萬短噸(約 45.35 萬公噸)，自 4 月以來暴增 400%，顯示交易商與生產商提前因應潛在關稅而出貨。

Macquarie 分析師 Alice Fox 預測，美國境內另有約 36 萬公噸未登記於交易所的庫存，並認為目前的基本面並不足以支撐現行價格水準。