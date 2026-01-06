鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-06 11:10

台灣央行今 (6) 日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，每套售價新台幣 2450 元，其中，網路預購者每人最多可申購 5 套，臨櫃購買者每人每次限購 2 套，而因銀價和銅價飆漲，今年的馬年套幣是史上最貴。

央行說明，由於銀價飆漲太多，這次每套套幣售價調升到 2450 元，是迫不得已。

「丙午馬年生肖紀念套幣」銷售採「網路預購」和「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自今日上午 10 時起至 1 月 12 日止可上網預購，或於 1 月 29 日起前往台灣銀行各分行 (簡易型分行除外) 臨櫃購買。

馬年套幣銷售數量共 9 萬套，其中，「網路預購」配售 5 萬套，每人最多可申購 5 套，限申購 1 次，而「臨櫃銷售」配售 4 萬套，每人每次限購 2 套。