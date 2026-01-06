鉅亨網新聞中心 2026-01-06 17:10

根據《Semafor》4 日報導，美國針對委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 的秘密突襲行動，美國兩大主要報紙《紐約時報》和《華盛頓郵報》事先已經得知，但它們選擇不公開這些資訊。

儘管這兩家媒體在國內議題上，對美國總統川普可能持有敵意，但在這次針對委內瑞拉的攻擊行動之前，他們選擇與川普政府進行合作。

據報導，川普於上周五晚間 10 點 46 分批准了這次突襲行動。然而，《紐約時報》和《華盛頓郵報》延後了數小時才發布報導，因為白宮警告，提前披露消息將使正在執行任務的美國部隊面臨危險。這次突襲行動動用了超過 150 架飛機來清除防空系統，隨後出動直升機運送部隊，進而逼近馬杜洛所在地。

在馬杜洛及其妻子被綁架後，川普總統和政府高層官員對這次行動表示讚揚，特別是強調行動過程中沒有美方傷亡，以及行動的「完全保密性」。國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 讚揚這次行動，展現了「協調、隱秘、精準，以及美國正義的長臂」。