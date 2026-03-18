鉅亨網新聞中心 2026-03-18 10:36

《彭博》策略師警告，近期飆升至每盎司約 5000 美元的金價可能過於昂貴，多項技術與歷史指標顯示市場已接近過去兩次重大頂部的水平。Bloomberg LP 大宗商品策略師 Mike McGlone 指出，截至 2 月底，金價相對於 60 個月 (5 年) 移動均值的溢價已升至 1980 年以來最高水準，顯示黃金多頭行情可能已進入尾聲。

McGlone 在最新報告中指出，截至 2 月底，金價相對五年平均值的比率已升至 1.6 倍的歷史高位，而黃金 180 日波動率達到標普 500 指數的 2.4 倍，創下 20 年新高。他表示，目前價格狀態堪稱「牛市所能達到的最佳狀態」，並與 1980 年及 2011 年兩次歷史性高點相提並論。

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他警告，若金價無法持續獲得 1970 年代那樣的高通膨環境或重大地緣政治衝突支撐，市場回落風險正逐步升高，金價可能重新回落至每盎司 4000 美元附近。

本週美元指數已連續兩日下跌，但現貨黃金幾乎沒有出現明顯回調，仍維持在 5000 美元附近。McGlone 指出，黃金原本被視為價值儲藏工具，但當前市場情緒已逐漸從避險需求轉變為投機性押注。

McGlone 並將目前市場環境與 2001 年至 2011 年的黃金牛市進行比較。當年金價在 2011 年升至 1921 美元歷史高點後，直到 2020 年才再次突破該水平。然而目前金價上漲速度已超過當年那輪漲勢，使市場面臨更大的均值回歸壓力。

他指出，1979 年至 1980 年的「淘金熱」發生在美國消費者物價指數 (CPI) 接近 15% 的高通膨背景下，而目前美國 CPI 僅約 2.4%。在如此溫和的通膨環境中，金價卻出現極端漲幅，進一步顯示估值可能過熱。

另一項值得關注的指標是股票與黃金的相對估值。3 月 13 日，標普 500 指數與金價的比率降至 1.32，並持續向 1 靠攏。McGlone 表示，該比率持續下行意味著黃金相對股票的強勢可能已接近極限。

此外，黃金與原油的價格比率也處於歷史極端水準。2 月底黃金與美國西德州中質原油 (WTI) 的價格比升至 79，歷史上僅在 2020 年 4 月原油價格跌至負值時曾出現更高水平。截至 3 月 13 日，該比率仍達 51，而其 100 年歷史平均值與眾數均接近 20。

McGlone 指出，當作為傳統價值儲藏工具的黃金與全球最重要工業大宗商品原油之間的比率接近歷史極端，往往意味著市場可能接近轉折點。他認為，大宗商品市場下一個重大行情，可能是金價向長期均值回歸。

在能源市場方面，McGlone 表示，雖然伊朗局勢等地緣政治風險可能短期推升油價，但此類供應衝擊往往難以長期維持，因為高油價通常會刺激以美國為首的西半球產油國增加供應。