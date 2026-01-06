押注馬杜洛下台暴賺引爭議！美國國會擬立法防堵政府官員內線交易
鉅亨網編譯莊閔棻
有人因精準押注委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的政治命運而大賺數十萬美元，但這筆高報酬交易，正引發美國國會對政府官員是否可能利用內線資訊進行交易牟利的高度關注。
根據《Business Insider》報導，紐約州民主黨眾議員 Ritchie Torres 本週將提出一項名為《2026 年金融預測市場公共廉政法案》（Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026）的新法案，目標在於限制政府官員參與預測市場交易，以防範潛在的內線交易。
依照草案內容，該法案將明文禁止聯邦民選官員、政治任命官員，以及行政部門員工，在握有與交易相關的非公開資訊，或可能因政府職務之便取得該資訊的情況下，參與任何形式的預測市場交易。
此次立法行動，正是源於近期一筆引發高度爭議的案例。
上週五，一個新建立的 Polymarket 帳戶押注 3 萬美元，賭馬杜洛將在 2026 年 1 月 31 日前下台。
隔天，在馬杜洛遭到拘捕的消息曝光後，該名用戶一舉獲利高達 43 萬 6,759.61 美元。
值得注意的是，Polymarket 目前並未針對內線交易設下任何明確限制或禁止規則。
該平台執行長 Shayne Coplan 甚至曾公開表示，預測市場中的內線交易可能對整體社會具有正面價值。
Coplan 日前在一場 Axios Business 活動中指出：「Polymarket 有趣的地方在於，它創造了金錢誘因，促使人們將資訊揭露給市場。」
相較之下，另一家主要預測市場平台 Kalshi 則採取明顯更為嚴格的規範。
Kalshi 表示，若交易者為政府官員，將被禁止進行與馬杜洛下台相關的押注，因為公司規則禁止任何「對事件結果具有影響力」的人士參與相關交易，並已設置防堵內線交易的監管機制。
Kalshi 發言人 Elisabeth Diana 指出：「Kalshi 明確禁止任何形式的內線交易，包括政府員工就政府相關事件進行預測市場交易。我們正在研究這項法案的細節，但事實上，我們早已禁止法案所提及的行為，並支持防止此類活動的制度。」
事實上，這也並非美國政壇首次因重大政治決策引發內線交易疑慮。
今年 4 月，美國總統川普宣布「解放日」關稅政策，引發股市劇烈波動，隨後便有部分政府官員與國會議員被發現進行時機精準的股票交易，再度引發市場與輿論對政府透明度與內線交易的質疑。
