鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 08:52

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 週一（5 日）宣布，計畫最快於 2027 年與合作夥伴測試自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，凸顯這家晶片大廠立志成為自動駕駛汽車領域重要玩家的企圖心。

輝達進軍Robotaxi市場！最快2027測試L4、黃仁勳喊10億輛自動駕駛上路。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，輝達上月在舊金山的一場自動駕駛示範活動中表示，該服務將與合作夥伴共同推出，並採用「L4」等級的自動駕駛車輛，代表車輛可在事先劃定的區域內無需人為介入行駛。

不過，輝達拒絕透露實際營運地點及合作夥伴身分。

輝達汽車事業部全球副總裁吳新宙在演示會上表示：「我們可能會先從有限的服務範圍開始，但會與合作夥伴共同努力，逐步站穩腳跟。」

自 2015 年起，輝達就以「Drive」品牌為汽車產業提供晶片與相關技術，但目前汽車與機器人晶片仍僅占公司營收的一小部分。

根據輝達財報，截至去年 10 月的季度中，汽車與機器人晶片營收約 5.92 億美元，僅占總營收約 1%。

即便如此，輝達仍持續加碼布局。公司去年 10 月宣布與 Uber (UBER-US) 展開 Robotaxi 合作，並於 12 月透露，已開發可支援自駕車的完整軟體系統。

輝達指出，賓士預計於 2026 年底推出的新款車型，將能運用其技術在舊金山等城市進行導航行駛。

輝達執行長黃仁勳多次強調，機器人與自動駕駛是公司僅次於 AI 基礎建設的第二大成長引擎。

黃仁勳週一在拉斯維加斯 CES 展會的發表活動中表示：「我們想像，有一天道路上將有多達 10 億輛汽車都是自動駕駛的。你可以選擇由他人營運、租用的無人計程車，也可以自己擁有一輛。」

不只賣晶片，輝達也賣「整套解決方案」

除了車用晶片外，輝達也向車廠提供 AI 運算資源與模擬軟體，協助訓練自駕模型、加速技術開發。

輝達表示，車廠可以採用其 Drive AGX Thor 車用電腦（每顆晶片約 3,500 美元），來降低自行研發自動駕駛系統的成本與時間。

輝達汽車平台總經理 Ali Kani 表示，會與車廠合作針對不同車款進行技術調校，例如設定車輛加速力道等細節。

像賓士這類車廠，則希望將輝達技術調校後，作為自家車內體驗的一部分進行銷售。

近一年來無人計程車服務逐漸成形，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 已在包括舊金山在內的五個美國城市，營運無駕駛商業計程車服務。

輝達此次宣布 Robotaxi 計畫，顯示其不僅鎖定消費者自用車，也將目標延伸至自動駕駛車隊市場。

實際體驗：多數路段自動駕駛，但仍需人類接手

去年 12 月，輝達安排媒體與分析師，搭乘一輛 2026 年款賓士 CLA 於舊金山試乘。雖然車內仍配有賓士聘請的安全駕駛員，但記者表示，整段行程約有 90% 由系統自行駕駛。

整體體驗相當平順，即便舊金山路況複雜、坡道多、紅綠燈密集，車輛行駛仍顯得從容。

不過，在一處狹窄路段，兩輛公車、一輛 Waymo 自動駕駛汽車與路邊卸貨卡車同時卡住時，安全駕駛員不得不接手操控，倒車等待路況排除。

輝達指出，該次試乘屬於「Level 2 Plus Plus」等級，功能類似特斯拉 (TSLA-US) 的全自動輔助駕駛（FSD）模式，駕駛仍需隨時留意路況並負責安全。

輝達表示，該系統最終將具備「park-to-park」功能，即能從一個停車位自動行駛至另一個停車位，但賓士 CLA 車款初期上市時並不會搭載這項功能。

賓士集團執行長 Ola Källenius 週一在輝達活動中表示：「任何讓你感到棘手或有壓力的停車情境，這輛車都能替你解決。」

Kani 指出，這次示範的賓士車款去年已在歐洲上市，並將於今年進軍美國市場。

Kani 還表示，賓士車款最初推出時即搭載車道維持與駕駛輔助功能，協助駕駛保持在車道內，之後已透過軟體更新加入自動變換車道功能，並預計於今年陸續導入免持高速公路駕駛、市區自動駕駛，以及「park-to-park」等功能。

輝達透過雙系統確保安全，全面自駕仍需時間

輝達表示，為確保行車安全，其 Drive 平台車輛採用兩套 AI 系統運作。車輛主要透過一套「端到端」（end-to-end）系統行駛，該系統屬於視覺語言模型，運用 AI 解析視覺感測器資料並規劃行車路徑。

此外，輝達也建置另一套以安全為導向的第二層「技術堆疊」，該系統使用嚴格的規則（例如在停車標誌前停車），並在 AI 無法確定下一步操作時接管車輛。

儘管如此，輝達仍看好生成式 AI 近年的快速進展，在自家 GPU 推動下，將使自動駕駛演算法更為成熟。

公司目標於 2028 年，讓消費者車款具備點對點自動駕駛功能，最終希望車輛能像真正的駕駛員一樣，使用者只需透過對話即可與車輛互動。