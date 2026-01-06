市區道路自駕戰開打 賓士進軍美國挑戰特斯拉

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 11:00

據《路透》報導，賓士 (Mercedes-Benz) 周一 (5 日) 表示，將於今年稍晚在美國推出一套新的先進駕駛輔助系統，讓車輛在駕駛人監督下，能在市區道路上進行自動行駛。

賓士將在美國推出市區道路自動駕駛系統(圖：Shutterstock)

這套系統可讓車輛從停車場出發，自動駛向目的地，過市區路口、轉彎並遵守紅綠燈，預料將成為特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 在美國的主要競爭對手。目前美國僅特斯拉提供類似產品，稱作全自動輔助駕駛賓士這套名為 MB.DRIVE ASSIST PRO 的系統，自去年底起已在中國上市。

在美國，該系統三年售價為 3,950 美元。消費者也可選擇按月或按年訂閱，但相關價格將於日後公布。

特斯拉的 FSD 系統一次性購買價約 8,000 美元，或採訂閱制每月 99 美元。

目前多數車廠將自動駕駛功能限制在高速公路上，因為交通情境相對可預測。市區環境則更具挑戰性，包含行人、自行車與各種突發狀況。

特斯拉是唯一允許車輛在美國市區道路使用全自動輔助駕駛功能的車廠。不過，與特斯拉一樣，賓士的系統也要求駕駛人全程保持警覺，並隨時準備接手。

賓士進軍市區駕駛輔助，顯示軟體技術的進步正推動自動駕駛從有限測試走向商業化實踐。但安全疑慮與法規仍是個人用車全面自動化的主要限制。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，將讓完全不需人類介入的自動駕駛車輛充斥市區街道，但至今尚未實現。相反地，特斯拉目前專注於逐步強化 FSD 功能，並在德州奧斯汀推出小規模、配有安全監控人員的機器人計程車 (Robotaxi) 服務。

投資人仍將自動駕駛技術視為車廠潛在的長期營收動能。

賓士表示，該系統使用約 30 個感測器，包括攝影機、雷達與超音波感測器，並將資料傳送至一顆每秒可處理高達 508 兆次運算的電腦。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 則指出，賓士新款 CLA 車型——該品牌首款搭載 MB.OS 平台車輛——將採用由輝達「DRIVE AV」軟體、AI 基礎架構與加速運算所驅動的駕駛輔助功能。