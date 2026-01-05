鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 14:50

2026 年 1 月，中國車市意外迎來一輪激烈降價潮，包括 BMW、凱迪拉克、起亞、馬自達等多家車商紛紛下調車型價格，部分豪華品牌車型直降幅度高達 30 萬元 (人民幣，下同)，引發消費者廣泛關注。與年初產業對「國補」調整後市場將趨穩預期形成反差，凸顯中國車市競爭的白熱化。

BMW 成為本輪降價的焦點。BMW 中國自 20260 年元旦起對旗下 31 款主力車款調整建議零售價，其中 24 款車型降逾一成，5 款超過 20%，例如 iX1 eDrive25L 官方指導價從 29.99 萬元降至 22.8 萬元，直降 7 萬元，旗艦車型 i7 M70L 從 189.9 萬元降至 159.8 萬元起，猛降 30 萬元 (約 137 萬台幣)。不過，最終價格需以經銷商確認為準。

BMW 表示，此舉為產品策略調整，而非價格戰，但降價涵蓋車型廣泛，尤其冷門車型降價力道明顯。

凱迪拉克緊追在後，推出多款車型「限時驚喜價」活動，覆蓋範圍廣。全新 CT5 起售價降至 19.99 萬元，直降 9 萬元；新 CT6 一口價 28.99 萬元起，降幅 6.98 萬元；XT5 限時價 22.99 萬元起，較原指導價 37.99 萬元直降 15 萬元；XT4 和 XT6 也分別降至 15.99 萬元。

凱迪拉克的「限時優惠」已持續個多月，此次降價幅度在 8 萬至 15 萬元之間，旨在搶佔春節前市場。

起亞和馬自達則主打「一口價」策略。起亞推出奕跑 1.4L IVT 趣享自動版一口價 5.59 萬元，較官方指導價直降 2.39 萬元；K3 1.5L 舒適優享版一口價 6.99 萬元，降幅 4.45 萬元。馬自達 CX-50 行也「煥新一口價」13.98 萬元起，直降 3.2 萬元，同時新車 EZ-60 起售價降至 11.99 萬元，結合國補進一步拉低價格。

相較之下，新能源汽車品牌的直接降價力道有所緩和。比亞迪延續去年優惠，秦 PLUS EV 起售價 8.98 萬元，輔以全車保險、置換補貼等權益；蔚來、零跑、小米汽車等主要以金融方案、選裝補貼等形式提供優惠，綜合權益最高可達 4.8 萬元，但現金降價多在 1-2 萬元區間，顯示新能源「內卷」降溫。