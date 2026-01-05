鉅亨網新聞中心 2026-01-05 10:24

綜合法國媒體報導，在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，法國總統馬克宏隨即透過社群平台 X 公開表態，承認「馬杜羅統治」的終結，並稱委內瑞拉人民應為此歡欣鼓舞。然而，他對於美國在委內瑞拉採取的軍事行動卻隻字未提，此一態度在法國國內政壇引發了左派的強烈不滿與抨擊，認為其立場「可恥」且過於軟弱。

馬克宏的聲明側重於強調即將到來的政府過渡，他主張權力交接必須和平進行，充分尊重委內瑞拉人民的意願，並明確支持由 2024 年大選反對派總統候選人烏魯蒂亞（Edmundo González Urrutia）主導過渡進程。

馬克宏身邊人士對外透露，總統強調「國際法必須獲得尊重」，同時期待委內瑞拉人民能盡快表達意願，並證實他已為此與美國總統川普、阿根廷總統米萊和巴西總統盧拉進行了通話。

然而，總統的立場與法國外交部的態度形成了鮮明對比。法國外交部長巴羅當天早些時候曾直接指出美國的軍事行動違反國際法，強調此舉「違反了國際法的基石——不使用武力原則」，並重申任何持久的政治解決方案都不能由外部勢力強加，應由主權人民自行決定。

法國政壇左派對此表達了極度憤怒。前總理兼前外交部長德維爾潘在受訪時批評馬克宏屈服於川普，是擔心激怒對方而不敢過度反應，原因是總統認為當前有俄烏衝突更重要的議題。

極左派「不屈的法蘭西」（LFI）領導人梅朗雄直言馬克宏的立場不代表法國的聲音，「他讓我們蒙羞，他背棄了國際法」，稱這是「法國黑暗的一天」。該黨協調員邦帕也痛心地表示，法國不應淪落到為川普攫取權力而喝采的地步。

社會黨第一書記福爾則嚴正指出，「法國不是美國的附屬國，法國總統不能淪為白宮的傳聲筒」，而社會黨黨團主席卡內爾更批評馬克宏「踐踏法國外交歷史」，直斥此舉簡直是恥辱。法國共產黨主席魯塞爾也將總統的表態定性為「莫大的恥辱」，認為法國「已經淪為美國第 51 個州」。

即使是其他黨派，也對國際法遭到挑戰表達了憂慮。社會民主黨歐洲議員格魯克斯曼擔憂，「我們進入到一個沒有國際法的世界，這裡強者為王」。