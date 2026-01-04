巴隆：委內瑞拉與伊朗局勢動盪、2026年油價將承壓

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 17:00

在全球原油市場原已供過於求之際，美國介入委內瑞拉、加上伊朗原油出口回升的可能性，正進一步加深市場對 2026 年供應過剩的擔憂，即便實際增產尚未發生，供應寬鬆的預期已開始對油價形成壓力。

根據《巴隆周刊》報導，在全球市場仍難以消化現有原油供應、遑論新增產量的情況下，美國卻採取行動，實質掌控委內瑞拉的石油資源。

交易商將如何解讀並消化這一重大變化，仍有待週日晚間油市開盤後才能見分曉，但該報指出，初步跡象已相當明確：一個原本就趨於過剩的市場，供應壓力將更難獲得緩解。

事實上，即便在委內瑞拉政局出現變化之前，國際能源署（IEA）、美國能源資訊署（EIA）以及多家大型投資銀行的預測便已趨於一致，認為到 2026 年，全球石油市場將出現每日約 150 萬至 200 萬桶的供應過剩。

此前，隨著 OPEC+ 開始逐步解除減產措施，額外原油湧入本已顯露疲態的市場，導致油價在 2025 年全年重挫約 20%。

在油價走跌後，OPEC 及其盟友也放慢進一步調整產量的步伐，近期維持相對穩定的產出水準，這也削弱了其吸收新增供應的能力，甚至意願。

《巴隆》指出，展望未來，美國、巴西、圭亞那、加拿大與阿根廷等非 OPEC 產油國，預計仍將是全球原油產量增長的主力來源，而全球需求增幅則被認為將維持在相對溫和的水準。

然而，美國選擇在此時對委內瑞拉採取行動，其時機的重要性不亞於行動本身。

委內瑞拉已探明的石油儲量超過 3,000 億桶，但由於多年投資不足與基礎設施老化，該國原油產量長期停留在每日約 100 萬桶的水準。

《巴隆》指出，儘管要實現具體且有意義的增產，仍需數年時間的資本投入與政治穩定，但美國的介入已重塑市場的長期想像。

對油市而言，即便只是勾勒出一條可能的增產路徑，也足以傳遞出一個訊號：這座龐大、長期被閒置的石油供應池，未來或許不再永久被排除在市場之外。

與此同時，其他受制裁的產油國也正重新評估自身選項，其中尤以伊朗最具短期衝擊力。伊朗原油出口量已反彈至每日約 150 萬至 200 萬桶，接近多年來的高點。

在國內經濟急劇惡化、通膨高企與貨幣承壓的背景下，伊朗政權對石油收入的依賴日益加深。持續的反政府抗議活動，可能進一步提高當局緩解民眾經濟壓力的迫切性。

報導指出，在此情況下，伊朗或將採取更為務實的策略，將重心放在能源變現，而非升高地緣政治衝突。

然而，這未必需要全面重啟核協議，即便只是美國放鬆制裁執行、給予有限豁免，或默許其原油出口，都可能促使更多伊朗原油回流至正規市場。

BCA Research 首席地緣政治策略師 Matt Gertken 指出：「隨著伊朗國內政策出現變動的可能性顯著上升，全球石油供應的長期前景正在改善，市場對供應過剩的預期也可能進一步強化。」

由於伊朗的石油基礎設施維護狀況遠優於委內瑞拉，即便只是政策上的溫和轉向，也可能在短時間內讓每日數十萬桶原油重新進入市場。