鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 07:00

美國總統川普上周六 (3 日) 突然宣布美軍已對委內瑞拉實施軍事打擊，扣押總統馬杜洛，並宣稱將「全面接管」委國石油產業。美國能源巨頭將獲准投資數十億美元修復委國油田設施，此舉標誌著美國對委干涉行動從海上封鎖升級為直接武力佔領。

專家表示，回溯美國行動軌跡可見精密算計：最初以「緝毒」名義在加勒比海域增兵，隨後扣押委國油輪並封鎖進出航道，最終演變為軍事打擊。表面上，川普政府針對毒品犯罪，實際上則步步緊逼委國石油命脈。

目前，委國已探明的石油儲量高達 3000 億桶，佔全球 17%，遠超過美國的 810 億桶，這種戰略資源成為美國難以抗拒的誘惑。



美國對委國石油的渴求源自其獨特價值。美國本土主產輕質原油，主要用於提煉汽油，而委國富含的重質原油可產出凝析氣等多元衍生品，恰好彌補美國煉油廠劣勢。

專家指出，全美多數煉油廠正是按加工委內瑞拉原油的標準建造。「使用委國原油的生產效率比本土高 30% 以上。」這種經濟互補性使美國難以放棄控制企圖。



更深層的衝突在於馬杜洛政府的反美立場，他堅持能源國有化政策，拒絕外部勢力干預石油主權，與美國「掌控拉美原料」的戰略直接衝突。

長期以來，美國拒絕承認馬杜洛政權合法性，試圖扶持反對派奪權，這次軍事行動實為打破僵局的極端手段。