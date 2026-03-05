鉅亨網編譯許家華 2026-03-06 07:10

在伊朗戰爭推升能源價格之際，川普政府正評估一系列措施，以抑制油價與汽油價格上漲帶來的經濟與政治衝擊。美國官員表示，政府除了考慮動用戰略石油儲備外，也正研究透過金融市場干預油價，包括可能在原油期貨市場採取行動。

美國內政部長 Doug Burgum 週四 (5 日) 接受媒體訪問時表示，政府正討論多種政策工具來因應能源價格飆升。他指出：「所有選項都在考慮之中，而且有一系列不同的想法。」他補充說，其中既包括可立即產生效果的措施，也包含更長期且較複雜的政策方案。

‌



近期中東局勢升級已推高全球能源市場價格。Brent 原油期貨價格已升至約每桶 85 美元，市場擔憂戰事可能干擾荷姆茲海峽的原油運輸。該海峽是全球最重要的能源航道之一，約五分之一的全球石油運輸需經過此處。同時，美國汽油價格已升破每加侖 3 美元。

為確保能源與貨物流通，川普宣布由美國國際開發金融公司向航運企業提供「價格非常合理」的保險，以填補商業保險公司因戰爭風險而撤離的缺口。此外，他也表示美國海軍將盡快開始護航油輪通過荷莫茲海峽，以維持關鍵能源航道的安全。

川普本週二已與多名高層官員會面，討論應對能源價格飆升的政策選項，與會者包括內政部長 Doug Burgum、財政部長貝森特 以及能源部長萊特等高級顧問。會議重點之一是如何在短期內穩定能源市場並避免價格持續攀升。

政府討論的另一項重要選項是動用美國戰略石油儲備 (SPR)，即釋放美國緊急石油儲備，以增加市場供應。官員表示，若採取此措施，可能會與其他國家協調同步釋放儲備，以擴大對市場的影響力。不過截至目前，政府尚未正式啟動釋放儲備的決定。

除了動用實體石油供應外，華盛頓也正在研究透過金融市場干預油價的可能性。一名白宮高級官員透露，美國財政部最快可能在週四宣布相關措施，其中包括可能針對原油期貨市場採取行動。

若成真，這將是美國政府罕見透過金融市場影響能源價格，而非單純依賴實體石油供應調節。市場人士指出，相關方案可能包括由財政部購買原油期貨合約，以穩定市場預期並抑制價格波動。

此外，華盛頓政策圈也提出其他可能措施，包括暫時豁免燃料混合規定，以增加燃料供應彈性。