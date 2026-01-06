鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 09:58

來自台灣、任職美國 NASA(美國國家航空暨太空總署) JPL 首席工程師的嚴正近期返台，針對 SpaceX 創辦人馬斯克 (Elon Musk)，揭露太空 AI 運算中心願景，並計畫用低軌衛星提供低成本生成式 AI 運算，外界預期將帶動太空科技技術革新。嚴正表示，台灣產業過去在晶片、晶圓代工技術已打下很好基礎，在低軌衛星這塊，太空中將通訊和衛星連結，台廠技術已有基礎可持續進一步發展，未來希望將太空遙測技術與台廠進行技術分享與合作。

嚴正出生於 1960 年，一路從建中、清大、美國愛荷華大學博士，也在 1998 年進入全球科學家都盼望進入的夢想殿堂 - NASA 工作，參與過包括機會號、精神號、好奇號，等火星探測車操控的遠端探測任務。

NASA JPL 首席工程師嚴正。(圖：嚴正提供)

去 (2025) 年剛升任 NASA JPL 首席工程師的嚴正接受《鉅亨網》專訪時表示，他此次返台主要是與親朋好友聚會，他在去年 11 月時受國內「科學家雜誌」邀請回台分享，在 NASA 近 30 幾年的工作經驗與火星探測車多年來的操控經驗分享。

嚴正表示，此次演講分享，希望台灣未來發展航太產業，不僅有航空相關，更希望能觸及低軌衛星產業，他也與相關台灣廠商接觸，與這些產業接洽，未來期盼能分享技術與台廠合作，能應用在太空產業上的科技產品，協助台灣產業有更進一步升級的可能性。

NASA JPL 首席工程師嚴正。(圖：《科學人》雜誌提供，攝影：尤理、）

嚴正說，關於發展太空產業，據他觀察，台廠其實已有相關的根基與基礎底氣，尤其是在「低軌衛星」這塊，在馬斯克發射成功發射 SpaceX 火箭搭載輝達 H100 的衛星上太空後，未來上太空後的發射成本降低，也有望導入更多的低軌衛星上太空，目前低軌衛星能做到通訊、遠端遙測甚至國防軍事方面的工作技術。

嚴正指出，低軌衛星其實就是將電腦送到太空上去，但與家中 PC 不同，個人 PC 需要透過連接 WI-FI 網路訊號連接傳輸資料，但在太空中沒有空氣介質，距離也至少要拉到 100-300 公里距離，WI-FI 如何與電腦傳輸連結是相當重要的，這方面台灣有很多通訊廠商有製造相關產品能力。

過去台灣在電腦硬體表現令人讚賞，他此次回台也碰到台廠包括衛星系統整合、衛星系統姿態 (衛星在太空中的指向狀態) 與軌道操控等相關公司接觸。

嚴正強調，這些公司未來能將的台灣衛星技術進行提升，包括製造低軌衛星中制式的 1 公斤 - 10 公斤規格零組件，訊號和電腦無線通訊技術，另台灣過去在電腦晶片、PC board(電路板) 廠商也都是太空低軌產品基本元件。

嚴正也希望，能以自己過去操控火星探測車做遠程軟體操控經驗，若台灣產業有需要的話，雙方可進行合作，也並非尋求創業機會，而是希望把這些「Know-how」能轉化成商業用途，將遠程太空操控技術，分享予國內相關產業鏈進行合作。