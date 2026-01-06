卜蜂去年可望賺回超過一個股本 董事長鄭武樾：今年還要穩定成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 11:59

卜蜂 (1215-TW) 2025 年第三季稅後純益 8.8 億元，續創新高，季增 15.8%，年增 71.42%，單季每股純益達 2.99 元 ，卜蜂 2025 年 1-9 月稅後純益 23.4 億元，改寫歷史同期新高，並己超越史上任何一年度全年獲利，年增 85.88%，每股純益 7.94 元。董事長鄭武樾今 (6) 日對全年獲利看法樂觀且超出預期，法人預估，卜蜂 2025 年將賺回超過一個股本。

卜蜂董事長鄭武樾。(鉅亨網記者張欽發)

鄭武樾指出，卜蜂每年投資 20 億元擴張，營運每年都要成長，並且要在穩定中求成長。卜蜂 202 年營運仍以「審慎樂觀」看待，並依市場小家庭的即食加工品擴充生產線爭取擴大市占，但由於 2025 年的比較基期高，2026 年尋求進一步成長的挑戰也大。

卜蜂 2025 年 1-9 月營收 208.52 億元，毛利率 21.6%，年增 6.14 個百分點，稅後純益 23.4 億元，改寫歷史同期新高，並己超越史上任何一年度全年獲利，年增 85.88%，每股純益 7.94 元。

卜蜂 2026 年強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時，卜蜂在桃園投資的畜產肉品分切廠預計在 4 月投產，桃園畜產肉品分切廠完工後可增加每日 500-600 頭豬的分切量，加計現有的南投每日 200-300 頭分切量能，合計每日分切量可增加到 900 頭。

鄭武樾指出，卜蜂在桃園投資的畜產肉品分切廠全部產能開出，每年將爲卜蜂 30 億元營收，同時，因生產規範符合 CAS 及 HACCP 規範，有助於進一步打入團膳及生鮮超市的另一大區塊市場業務。