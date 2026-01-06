營收速報 - 2026年1月6日台股中小型公司12月營收一覽（新增111家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月6日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計131家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|554萬
|2014.5%
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1398.0%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,128萬
|721.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1550.1%
|華友聯-建材營造業
|1.34億
|369.9%
|合一-生技醫療業
|3,062萬
|273.1%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達131家。其中營收年增大於 25％有43家，年增小於-20％有18家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|18家
|介於10～50億
|>= 0%
|23家
|介於10～50億
|< 0%
|9家
|介於10～50億
|<= -20%
|15家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|25家
|小於10億
|>= 0%
|21家
|小於10億
|< 0%
|17家
|小於10億
|<= -20%
|15家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台睿-生技醫療業
|554萬
|2014.5%
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1398.0%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,128萬
|721.3%
|合一-生技醫療業
|3,062萬
|169.8%
|聯亞-通信網路業
|2.31億
|158.9%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1550.1%
|華友聯-建材營造業
|1.34億
|369.9%
|合一-生技醫療業
|3,062萬
|273.1%
|互動-通信網路業
|7.77億
|148.0%
|鈦昇-電機機械
|4.19億
|133.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
