鉅亨網新聞中心 2026-01-03 16:20

從風靡全球的經典手機鈴聲，到在智慧型手機浪潮中敗退，諾基亞 (NOK-US) 一度被視為 iPhone 時代的最大受害者；然而，歷經多次痛苦轉型後，這家百年芬蘭企業如今已蛻變為人工智慧（AI）與雲端基礎建設的重要供應商，並成功吸引輝達 (NVDA-US) 投入 10 億美元合作投資，再次站上科技產業變革的關鍵位置。

《金融時報》指出，很少有一段旋律，能像諾基亞手機鈴聲那樣，深深刻進全球用戶的記憶。到了 2009 年，這家芬蘭手機巨頭的經典鈴聲幾乎無所不在。

據估計，諾基亞手機鈴聲當時每天在全球播放次數高達 18 億次，相當於每秒響起約 2 萬次。

這段旋律改編自西班牙作曲家塔雷加（Francisco Tárrega）的古典吉他作品《大華爾茲》，也成為諾基亞品牌最具代表性的聲音標誌。

從 1990 年代中期到 2008 年，諾基亞主導了全球行動電話革命，與這段鈴聲一樣，成為一整個世代的共同記憶。

然而，音樂最終戛然而止。隨著蘋果 (AAPL-US) iPhone 問世，以及價格更親民的 Android 智慧型手機快速崛起，諾基亞銷量大幅下滑。

曾推出傳奇機種 3310 的諾基亞，與黑莓等早期手機先驅一樣，逐漸被視為時代的過客。

諾基亞的崛起：從手機霸主到網路設備供應商

但到了 2025 年，諾基亞再次完成轉身。公司最新的戰略定位，轉向為雲端服務與資料中心提供關鍵硬體設備。

這項轉型在 10 月獲得重量級背書。輝達宣布將對諾基亞投資 10 億美元，雙方並建立策略夥伴關係，攜手將 AI 導入電信網路。

諾基亞現任執行長 Justin Hotard 表示，持續重塑自身，早已成為諾基亞品牌的一部分。

Hotard 指出：「這是一項非常寶貴的傳統，諾基亞能夠清楚區分：這是我們昨天解決的問題，而這是今天必須面對的挑戰。」

芬蘭企業諾基亞創立於 1865 年的，最初是一家造紙廠，歷經橡膠靴、電視機、全球最大手機製造商等不同階段，如今再次站上 AI 革命的浪頭，這樣的轉型能力也獲得產業界肯定。

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 直言：「諾基亞的發展歷程，確實令人驚嘆。」

諾基亞在行動電話市場近 20 年的主導地位，來自其對 GSM（全球行動通訊系統）標準的快速採用，這套 2G 網路技術，也成為現代行動通訊的基礎。

配備實體鍵盤與小螢幕的諾基亞手機，開啟了簡訊時代，並成為流行文化象徵，頻繁出現在《駭客任務》、《霹靂嬌娃》等電影中。

1992 年至 2006 年擔任執行長的 Jorma Ollila 回憶，諾基亞成功的關鍵，在於公司由市場導向的團隊領導，而非只專注底層技術。

他說：「我們有一套非常獨特的方法，去設計真正對用戶友善的手機。」

諾基亞的市值巔峰與 3310「磚頭機」神話

根據 CCS Insight 數據，2000 年諾基亞市佔率高達 26.4%，在網路泡沫高峰期，市值一度達 2,860 億歐元，約占芬蘭 GDP 的 4%。

Ollila 表示：「諾基亞比大多數公司都更堅信行動技術將會大有可為。但事實證明，它的發展規模甚至比我們預想的還要大。」

諾基亞最具代表性的機種 3310，累計銷量達 1.26 億支，被暱稱為「磚頭機」。內建的貪吃蛇遊戲，讓全球玩家在小螢幕與按鍵之間，度過無數時光。

然而，諾基亞未能及時掌握 2007 年 iPhone 啟動的智慧手機浪潮，最終付出高昂代價。

新街研究分析師指出，諾基亞抗拒轉型，反應過慢，未能重塑軟體平台與 Android、iOS 抗衡。

2011 年，諾基亞孤注一擲選擇微軟 (MSFT-US) Windows Phone 系統，推出 Lumia 系列，但銷量慘淡，成為壓垮諾基亞的最後一根稻草。

2014 年，諾基亞以 54 億歐元出售裝置與服務部門給微軟，該部門營收已從 2007 年的 377 億歐元，萎縮至出售時的 107 億歐元。

諾基亞再次轉向：網路、雲端與光纖

品牌逐漸淡出消費市場後，新任執行長 Rajeev Suri 為諾基亞重新定位。2015 年，諾基亞以 156 億歐元收購阿爾卡特朗訊，這是公司史上最大併購案，當時雖引發爭議，但也奠定其電信設備基礎。

Suri 表示：「收購阿爾卡特是我們做出的最大膽的決定之一。我記得在（關於這筆交易的）特別股東大會上，我走下講台時，一些散戶股東說『別這麼做』。但我說，『幾年後你們會感謝我的。』」

在時任執行長 Pekka Lundmark 領導下，諾基亞進一步布局雲端、資料中心與光網路，2025 年 2 月並以 23 億美元收購光網路專家 Infinera。

劍橋大學教授安薩里指出，諾基亞罕見地具備「在業務停滯時果斷切割，並跨產業轉型」的能力。

去年四月接替 Lundmark 擔任諾基亞執行長的 Hotard 則希望把握「AI 超級週期」所帶動、每年高達數千億美元的資料中心投資潮。諾基亞的光纖與路由設備，正好成為雲端與 AI 運算的關鍵基礎。

諾基亞前路仍充滿挑戰

輝達投資消息公布後，諾基亞股價一度大漲 25%，目前市值約 320 億歐元。不過，這與 3310 時代的巔峰仍有巨大落差。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 認為，電信營運商普遍不願將關鍵基礎建設過度集中於單一供應商，這也使業界對 AI 投資能否帶來長期、穩定回報，仍抱持相當程度的保留態度。

面對外界質疑，諾基亞執行長 Hotard 則展現出不同的思維。