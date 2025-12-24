鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 17:20

儘管美國零售聯合會 (NRF) 預測今年假期消費總額將首次突破 1 兆美元大關，但在這項創紀錄數據的背後，一場深刻的消費分化正在聖誕購物季中赤裸上演。

富人狂歡窮人掙扎！K型經濟下的美國聖誕購物季 從一應景物品可窺端倪（圖：Shutterstock）

紐約曼哈頓下城的場景成為最直觀的註腳，教堂前排起領取免費食物的長隊僅幾步之遙，巴黎春天百貨裡顧客正從容選購標價 1450 美元的皮靴，這種近乎荒謬的對比，被經濟學家稱為「假日版 K 型經濟」的真實寫照。

美國消費市場的兩極化從聖誕樹銷售數據也可見一斑，要價 100 美元的高大聖誕樹銷量依然堅挺，但曾經佔銷量主力的 75 美元中型樹木卻明顯遇冷。

商家的觀察也印證了中低收入群體的消費萎縮。根據穆迪分析公司數據，收入最高的 10% 家庭貢獻了近半消費支出，而美國銀行的調查也顯示，62% 的受訪者因經濟壓力而轉向折扣店購物。

這種分化趨勢自 2020 年疫情後持續固化。威廉瑪麗學院經濟學講師 Peter Atwater 指出，「K 型經濟」概念最初用於描述疫情復甦的不均衡，如今已演變為持久性結構問題。

過去五年，美股標普 500 指數飆漲 86%，但聯準會 (Fed) 數據顯示，最富裕 1% 人持有近 50% 股票財富，最貧窮 50% 人口僅佔 1.1%。這種資產分佈差異直接導致消費能力的天壤之別。

低收入族群正面臨多重壓力衝擊。根據亞特蘭大聯準銀行數據，薪資成長最為緩慢，而全美失業率已升至 4.6% 的四年新高。通膨率從 4 月的 2.3% 反彈至 9 月的 3%，耶魯大學研究顯示川普政府關稅政策將使每個美國家庭年支出增加約 1700 美元。

同時，食物券計畫收緊與住房援助削減更使貧窮率惡化，紐約市貧窮率已達 25%，全美平均為 13%。

企業層面已敏銳捕捉到這種分化。達美航空執行長 Ed Bastian 坦言頭等艙銷售推動利潤增長，而低端消費者「明顯舉步維艱」；百思買執行長 Corie Barry 披露前 40% 消費者貢獻三分之二營收；可口可樂則同步推進高端產品線與迷你罐裝低價策略。這種商業模式調整印證 Fed 主席鮑爾的判斷：「經濟出現分化，低收入消費者轉向更便宜產品。」

信用評等機構 TransUnion 發現，優質與次級信用評分人數同步成長的現象，進一步佐證了經濟階層的固化趨勢。這種分化不僅體現在消費市場，更深刻影響社會結構。