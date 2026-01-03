中國資產大爆發、港股迎「開門紅」！興業證券：2026年有望延續牛市格局
鉅亨網新聞中心
2026 年跨年假期後首個交易日（2 日），港股全面走強。恒生指數大漲超過 700 點，漲幅達 2.76%；恒生科技指數表現更為突出，單日上漲約 4%。
根據《21 世紀經濟》報導，被市場稱為「港股 GPU 第一股」的壁仞科技 (06082-HK) 上市首日表現搶眼，盤中一度暴漲近 120%，收盤仍上漲超過 75%，總市值達 822 億港元。
大型科技網路股午後持續走強，百度集團 09888-HK) 勁揚超過 9%，新東方 (09901-HK) 上漲逾 7%，網易 (09999-HK) 漲幅超過 6%；阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 漲逾 4%，快手 (01024-HK) 、京東 (09618-HK) 亦上漲超過 3%。
資料顯示，2025 年全年港股通累計淨流入港股達 1.406 兆港元，年增率高達 74%。中國內地資金持續進場，被視為支撐港股穩定運行的重要力量。
興業證券指出，2026 年港股市場有望延續牛市格局，行情節奏類似「火炬登山」，在震盪中緩步上行。
其中，投資主線將聚焦「成長乘勢聚力」與「價值重構紅利」，但同時也提醒投資人需留意短期波動風險。
不僅港股走強，美股的中概股同樣表現亮眼。據《每日經濟新聞》報導，截至週六（3 日）約 8 時，納斯達克中國金龍指數大漲近 4%。
市場分析指出，2026 年開年首日中國資產的強勢表現，既是 2025 年結構性牛市的延續，也逐漸勾勒出新一年的投資主線輪廓。
以半導體、AI、智慧硬體為代表的硬科技，以及家電、汽車等政策驅動型消費，預期將成為全年兩大核心賽道。
分析認為，人民幣匯率走勢受國際環境、資金流向與政策變化等多重因素共同影響，雖然短期表現強勢，但後續仍面臨不少不確定性，市場需持續觀察相關變化。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈港股盤後〉2026年「開門紅」 恒指強漲2.76% 科技與新經濟股強勢領航
- 港股「GPU第一股」來了！壁仞科技今港股上市早盤飆逾118% 市值逾900億港元
- 股債商品齊漲、容錯空間縮小 2026年市場高期待、高風險
- 這些經濟學家命中2025年走勢 他們如何預測2026年？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇