鉅亨網新聞中心 2026-01-03 15:40

2026 年跨年假期後首個交易日（2 日），港股全面走強。恒生指數大漲超過 700 點，漲幅達 2.76%；恒生科技指數表現更為突出，單日上漲約 4%。

中國資產大爆發、港股迎「開門紅」！興業證券：2026年有望延續牛市格局。(圖：Shutterstock)

根據《21 世紀經濟》報導，被市場稱為「港股 GPU 第一股」的壁仞科技 (06082-HK) 上市首日表現搶眼，盤中一度暴漲近 120%，收盤仍上漲超過 75%，總市值達 822 億港元。

資料顯示，2025 年全年港股通累計淨流入港股達 1.406 兆港元，年增率高達 74%。中國內地資金持續進場，被視為支撐港股穩定運行的重要力量。

興業證券指出，2026 年港股市場有望延續牛市格局，行情節奏類似「火炬登山」，在震盪中緩步上行。

其中，投資主線將聚焦「成長乘勢聚力」與「價值重構紅利」，但同時也提醒投資人需留意短期波動風險。

不僅港股走強，美股的中概股同樣表現亮眼。據《每日經濟新聞》報導，截至週六（3 日）約 8 時，納斯達克中國金龍指數大漲近 4%。

百度 (BIDU-US) 暴漲超過 12%

愛奇藝 (IQ-US) 上漲逾 9%

萬國數據 (GDS-US) 大漲超過 8%

晶科能源 (JKS-US) 、霸王茶姬、世紀互聯 (VNET-US) 漲幅超過 7%

富途控股 (FUTU-US) 、網易 (NTES-US) 、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 上漲超過 6%

阿里巴巴 (BABA-US) 、金山雲 (KC-US) 漲逾 5%

攜程 (CTRP-US) 、騰訊音樂 (TME-US) 、微博 (WB-US) 等也漲超 3%

市場分析指出，2026 年開年首日中國資產的強勢表現，既是 2025 年結構性牛市的延續，也逐漸勾勒出新一年的投資主線輪廓。

以半導體、AI、智慧硬體為代表的硬科技，以及家電、汽車等政策驅動型消費，預期將成為全年兩大核心賽道。