2026-01-02

美國經濟在 2025 年結束之際，其消費者行為由一個詞定義：K 型。這代表經濟上的富裕者與貧困者之間的分歧顯著擴大。

美國消費者K型發展更加明顯 將成2026年經濟焦點(圖:shutterstock)

數據顯示，隨著勞動力市場趨於疲軟，中等收入群體面臨壓力，並擔心因關稅而導致的通貨膨脹，整體消費者情緒轉趨惡化。

截至去年 11 月，美國失業率已達到 4 年高點的 4.6%。密西根大學的調查結果顯示，近三分之二的受訪者預計今年失業率將會上升。

雖然年底出現一些改善跡象，但消費者情緒仍比 2024 年 12 月低了近 30%，主要觀點仍被「錢包問題」所主導。這種情緒和支出的差異與資產市場的表現緊密相關。股票市場即將以接近紀錄高點收盤，並連續第三年實現兩位數增長。

EY Parthenon 的專家指出，K 型經濟的劃分不僅基於收入，還基於年齡和資產。通常較年長且擁有大量資產，特別是在股票市場有投資的人，對生活感到相當樂觀，而不在這個群體中的人則沒有那麼樂觀。

消費數據明確展示了這一分化。美國銀行研究所報告指出，收入最高三分之一的消費者支出在 11 月較前一年增長了 4%，這是 4 年來最快的增長速度。相比之下，收入最低三分之一的家庭支出增幅則不到 1%。

值得注意的是，經濟不確定性甚至促使更高收入的家庭開始尋求省錢之道。沃爾瑪將美國消費者形容為「會做出選擇的」。美國一元店報告指出，更高收入的顧客大量湧入。例如，Dollar General 的總客戶數增長中，更高收入家庭的增長比例不成比例。Dollar Tree 表示，新一季新增了 300 萬購物者，其中約 60% 來自年收入超過 10 萬美元的高收入家庭。

儘管存在這種 K 型趨勢，美國銀行認為這種動態尚未使整體經濟增長面臨風險。從宏觀經濟角度來看，高收入和中等收入家庭的消費支出佔美國總消費的大部分，因此經濟可以在「K」的形式下持續增長一段時間。今年第三季度，美國 GDP 增長了 4.3%，關鍵驅動力就是消費支出。