據《CNN》報導，美國商務部預計大幅下調原定今年稍晚對十多家義大利麵製造商產品生效的關稅。

目前多數來自歐盟的產品已被課徵至少 15% 的關稅。原本在去年 10 月提出、針對義大利麵製品的專項關稅為 92%，若加上既有關稅，總稅率將高達 107%。但最新公布的稅率顯示，關稅將下調至約 24% 至 29% 之間。

商務部在周三 (12 月 31 日) 發布的初步後報告中表示，最終稅率預計將於 3 月 12 日公布。這些關稅源於一項調查，該調查認定部分生產商以不公平的低價出售義大利麵製品。一名商務部官員表示，在正式公布前建議降低稅率，是基於「在初步裁定後收到的額外意見進行評估」的結果。

該名官員補充稱，「義大利的義大利麵製造商已回應商務部在初步裁定中提出的多項疑慮，這也反映出商務部致力於公平、透明程序的承諾。」

這項可能實施的關稅影響 13 家義大利麵製造商，起因是一宗反傾銷申訴。去年 7 月，兩家美國公司——8th Avenue Food & Provisions 與 Winland Foods——向美國商務部提出申訴，指控多家義大利公司以低於合理價格向美國出口義大利麵製品。

商務部在 9 月公布的初步調查指出，義大利 La Molisana 與 Pastificio Lucio Garofalo 兩家公司對美國的銷售「低於正常價位」。報告也稱，這兩家公司在調查過程中「不合作」，並提供了「不完整且不可信」的資料。

根據商務部說法，這兩家公司是對美出口義大利麵製品銷量最大的業者。