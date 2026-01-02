鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-02 17:04

輝達規劃於 2026 年推出新一代 Rubin 平台，運算效能與功耗同步飆升，迫使資料中心供電架構面臨重大變革，HVDC 高壓直流獨立電源櫃因應而生並成為市場新主流。這股規格升級潮直接嘉惠電源供應鏈，電源供應廠光寶科 (2301-TW) 因提早佈局高功率電源與備援電池系統 BBU，成功搶下雲端服務供應商 CSP 大單，成為此波架構革命的主要受惠者。

隨著 AI 算力演進，單一機櫃功耗已從 GB 平台的 130kW 一路攀升，未來甚至上看 600kW 等級，傳統低壓供電面臨嚴峻的線損與散熱瓶頸。為解決此問題，供電架構正轉向電源與運算分離設計，將電力轉換與備援功能集中於獨立電源櫃，再透過高壓直流輸送電力，藉此釋放運算機櫃空間並提升能源效率。

目前的 HVDC 架構主要鎖定正負 400V 與 800V 兩大路線，獨立電源櫃不再僅是單純的供電單元，而是整合了 PDU 與 BBU 的系統級產品。這種架構能大幅減少電力轉換次數，解決電流過大問題，隨著 2026 年新平台量產，獨立電源櫃將成為資料中心的標準配備，產品內含價值也隨之倍增。