美光2025年狂放異彩 選擇權數據顯示2026有望達這些價位
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Barchart》，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 已成功將自己定位為全球人工智慧 (AI) 代表性企業，但實際上，2025 年另一檔大型 AI 概念股的表現甚至超越它——那就是美光 (Micron)(MU-US)。
在 AI 熱潮帶動下，NAND 與 DRAM 記憶體晶片需求空前強勁，推升美光股價在過去八個月內暴漲超過四倍。
美光周一上漲 3.4，至每股 294.37 美元，今年迄今大漲 237%。
儘管如此，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師仍認為，美光股價在明年仍有顯著上漲空間。
美光是全球僅三家能生產廣泛應用於 AI 領域的高頻寬記憶體 (HBM) 公司之一，另外兩家為三星 (Samsung) 與 SK 海力士 (SK Hynix)。
不過，由於後兩者皆非美國企業，美光在美國總統川普推動製造業回流本土的政策方向上，顯得更為契合。
而這本身就構成了一項看漲的投資論點。
12 月稍早，美光公布優於市場預期的上季財報，進一步鞏固其「AI 不可或缺推手」的地位。
摩根士丹利分析師更將美光第一季的營收與獲利成長形容為「美國半導體史上最佳表現」，強化了投資人邁入 2026 年持有該股的理由。
儘管美光股價近期已大幅飆升，但選擇權數據顯示，市場對 2026 年的走勢仍偏多。
根據 Barchart，2026 年 3 月 20 日到期的選擇權合約，其上端目標價接近 342 美元，代表美光股價在未來三個月仍有約 20% 的上漲空間。該批合約的賣權 / 買權比 (Put/Call Ratio) 為 0.41，顯示市場情緒偏看多。
更重要的是，這家總部位於愛達荷州波伊西 (Boise) 的公司，目前預估本益比僅約 9 倍，遠低於其他頂尖 AI 概念股，例如輝達為 40 倍以上。
投資人也應留意，摩根士丹利並非唯一看好美光的華爾街機構。美光股票目前的市場共識評級為「強力買進 (Strong Buy)」，目標價最高上看 500 美元，意味著相較目前水準，仍有約 70% 上漲潛力。
