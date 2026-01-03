鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-03 09:38

「股神」巴菲特已正式卸任，而接掌波克夏執行長一職的阿貝爾 (Greg Abel)，則在 2026 新的一年伊始就獲得華爾街的技術面肯定：波克夏股價出現被稱為「黃金交叉」(golden cross) 的偏多走勢。

近年來，波克夏 B 股獲利很大一部分來自投資收益。雖然自巴菲特 2025 年 5 月宣布交棒以來，波克夏股價尚未完全收復跌幅，但距離回到原先水準已不遠。這幾個月雖然走勢震盪，但整體趨勢仍偏向上行，為 2026 年鋪陳出樂觀的技術格局。

‌



檢視波克夏周五 (2 日) 盤中交易，被視為短期趨勢指標的 50 日移動平均線，自周三收盤的 498.03 美元上升至 498.18 美元，而 200 日移動平均線則自 498.05 美元下滑至 497.92 美元，形成「黃金交叉」。

移動平均線的交叉通常早已被市場消化，因此並非精準的進出場訊號，但可被視為一種確認的訊號：近期漲勢持續時間夠長，長到開始對長期走勢產生影響。

波克夏 B 股周五收盤下跌 1.15%。自巴菲特宣布卸下執行長職務以來，B 股累計下跌約 8%，但若與 8 月初觸及的七個月低點相比，則已反彈約 9%。交易較不活絡的 A 股 (BRK.A)，周五收盤下跌約 1.4%。

巴菲特雖然卸下波克夏執行長一職，但他退而不休，未來仍續任董事會主席。

在這次黃金交叉未出現前的 25 年間，，波克夏股價一共出現過 14 次黃金交叉。從黃金交叉出現，到隨後「死亡交叉」(50 日均線跌破 200 日均線) 之前，股價平均漲幅約 30%。