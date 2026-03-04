鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 05:46

美國國際貿易法院法官 Richard Eaton 週三 (4 日) 要求川普政府加快向進口商退還關稅的進度，相關關稅已在上個月被美國最高法院裁定為違法。

在一場涉及企業申請退還關稅的聽證會上，Eaton 表示，關稅退款程序應該相對簡單明確，要求美國海關與邊境保護局 (CBP) 停止對進口商計算 IEEPA 關稅。他同時安排週五再次舉行聽證會，要求政府說明處理進度。

美國最高法院於 2026 年 2 月 20 日以 6 比 3 裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對全球課徵「對等關稅」屬濫用行政權力，因該法未授權總統行使國會的「稅收權」，宣告相關關稅措施無效。

目前已有超過 2,000 家企業向美國國際貿易法院提出訴訟，要求退還此前繳納的關稅。

這場聽證會上，當司法部律師表示政府尚未正式確定對退款問題的立場時，Eaton 明顯表現出不耐指出，最高法院已經對此做出裁決，川普政府的立場其實已經非常清楚。

司法部律師 Claudia Burke 回應，退款流程可能需要一段相當長的時間。她表示，負責徵收關稅的 CBP 必須逐筆檢視數百萬筆進口報關資料，處理程序相當繁複。