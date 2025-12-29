search icon



全球半導體市場強勢復甦！專家：2026年成長動能鎖定AI與記憶體

鉅亨網編譯陳韋廷

國際半導體產業協會 (SEMI) 最新報告顯示，在 AI 算力、資料中心及智慧駕駛的強勁需求驅動下，2025 年全球半導體製造設備銷售額預計達 1330 億美元，較去年同期成長 13.7%，刷新歷史紀錄。產業復甦態勢明確，成長動能持續累積。

cover image of news article
全球半導體市場強勢復甦！專家：2026年成長動能鎖定AI與記憶體（圖：Shutterstock）

AI 產業浪潮成為核心推力，中國國產算力建設加速推進與全球產業鏈重構，為中國國產先進製程開闢新空間。同時，記憶體晶片漲價週期的強度與時長遠超預期，在先進製程與儲存擴產雙重趨勢下，2026 年中國國產半導體設備訂單可望加速放量，國產化率持續提升。


市場成長引擎聚焦兩大領域。一是作為 AI 算力基石的 GPU，該領域持續高速擴張。2026 年全球 AI 晶片資本開支預期上調，中國國內的成長率將維持高位。隨著自研晶片供應改善，中國國產市占率可望進一步擴大；二是記憶體晶片，AI 應用爆發式成長拉動記憶體需求激增，單顆 GPU 搭載的 HBM、DRAM 及 SSD 容量已超越晶片本身價值，記憶體佔 AI 資本開支比重顯著提升。

大模型 (LLM) 推理需求爆發直接推高記憶體的消耗，加上供給釋放緩慢以及恐慌性囤貨，供需缺口將持續至 2026 年下半年，漲價週期恐超預期延長。

半導體設備作為產業鏈自主可控的關鍵環節，將深度受益於產能擴張，2026-2027 年中國先進製程將迎來擴產高峰。記憶體領域供需失衡更將刺激大廠重啟擴產，其中光刻關鍵設備的中國國產替代空間尤為廣闊。

產業分析人士指出，技術突破與需求共振的雙重利好，正推動中國半導體產業邁入新一輪上升週期。


