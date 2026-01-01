鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 14:00

據《美聯社》報導，傳奇投資人巴菲特 (Warren Buffett) 多年來對投資與人生的建議，為他贏得無數追隨者。這些人每年都熱切閱讀他的股東信，並年年湧入奧馬哈 (Omaha)，聆聽他在波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 股東大會上的分享。

在經營並壯大波克夏集團長達 60 年後，巴菲特於 2025 年 12 月 31 日迎來擔任執行長的最後一天。他仍將續任董事長，但公司經營大權正式交棒給 Greg Abel。

‌



以下整理巴菲特多年來最著名、也最具代表性幾段語錄：

「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」

這句話總結了巴菲特的投資哲學：當股票或企業被市場冷落、股價低於他評估的內在價值時，勇於買進。

他也一再提醒投資人，只投資自己了解、且屬於自己「能力範圍」內的產業，並留下這句經典名言：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠不要忘記第一條規則。」

「在遵守所有規則之後，我希望他們再問自己一個問題：如果你現在要做的這件事，明天登上當地報紙頭版，讓配偶、孩子和朋友看到，而且是由一位資訊充分、態度嚴謹的記者報導，你是否仍然願意去做？」

「如果通過這個測試，他們就不必擔心我接下來要告訴他們的話：為公司虧錢，我可以體諒；但只要損害公司一絲聲譽，我將毫不留情。」

這是巴菲特在 1991 年向國會說明的道德標準，當時他正負責整頓華爾街投資銀行 Salomon Brothers。多年來，他多次重申這項「報紙測試」。

「當潮水退去後，你才會知道誰在裸泳。」

巴菲特藉此提醒投資人：在景氣好、經濟成長時，許多企業看起來表現不錯，但真正的考驗往往在危機來臨時，才能看出企業是否做出正確且穩健的決策。

「你和誰在一起真的非常重要。你不可能每個決定都做對，但你的人生最終會朝著你共事、你敬佩、以及成為你朋友的那些人的方向前進。」

巴菲特經常告訴年輕人，應該多與比自己更優秀的人來往，這能讓人生變得更好。他也特別指出，選擇伴侶可能是人生中最重要的決定。

「我們堅定不移的結論是：永遠不要與美國對賭。」