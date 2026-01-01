2026金融市場關注三大變數 年初看川普宣布這個重大決策

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-01 10:31

進入 2026 年，投資人高度關注台股的創高續航力，群益投顧指出，今年全球金融市場主要關注三大變數，包括人工智慧 (AI) 技術的加速發展、聯準會 (Fed) 主席改選，以及美國期中選舉，使機會和挑戰並存，而年初先觀察美國總統川普任命聯準會的新主席是否傾向鴿派立場。

今年全球金融市場主要關注三大變數。(鉅亨網資料照)

事實上市場對 AI 投資是否泡沫的擔憂從去年底就已經開始，群益投顧指出，AI 基礎建設如軍備擴張，各項 AI 應用持續落地，導入製造、醫療、教育等各行各業，有效大幅提升生產力，但同時，高額投資能否帶動營收和獲利同步增長，成為財報季投資人以放大鏡觀察的焦點，若未能持續超越預期，不排除將出現股價明顯修正的態勢。

其次，聯準會主席的改選也備受關注，鮑爾任期將在 5 月 15 日結束，而川普預計於年初任命新主席，將影響市場對後續利率政策的預期。

群益認為，聯準會新主席將傾向鴿派，若能成功整合 FOMC 票委意見，搭配美國物價逐步走低趨勢，今年有望迎來更大降息空間；在美國經濟維持成長、企業獲利持續攀高情況下，降息趨勢推升股市表現。

而美國期中選舉預計於 11 月舉行，將重塑國會的權力結構，若出現政黨翻轉或分裂政府的局勢，將對稅制改革、基礎建設、科技監管等政策造成轉折。

例如，若共和黨維持國會主導權，推動減稅與放鬆監管，有利傳統產業與能源股；但若是民主黨取得國會多數席，對大型科技公司與金融業的監管恐將提高，也可能杯葛共和黨政策，市場波動性將升高。

群益認為，為爭取選票，預期川普政府將採取更多民生優惠和放鬆監管等利多政策，原先施行嚴格的關稅政策也將逐步退縮，有利物價逐步走低。