半導體與AI需求撐盤 南韓股市2025年大爆發 2026年仍具上行空間

鉅亨網編譯許家華 2026-01-01 08:30

南韓股市在 2025 年表現突出，成為全球市場中的亮點之一。追蹤南韓股市的 iShares MSCI 南韓 ETF 於 2025 年幾近翻倍，使南韓成為當年表現最亮眼的市場之一。市場人士認為，2026 年仍有上行空間，但要再現近乎倍增的漲幅，難度相對較高。

（圖：Shutterstock)

南韓股市長期受到「韓國折價」影響，主因在於企業治理結構問題。不過，在經過一輪上漲後，整體估值仍不算偏高。Global X ETFs 新興市場投資組合經理德米特里耶夫指出，南韓股市目前的平均預期本益比約為 10 倍，相較之下，同為科技重鎮的台灣約為 17 倍。

‌



人口約 5,200 萬、為全球第 14 大經濟體的南韓，在 2025 年動盪的地緣經濟環境中，逐漸站上相對有利的位置。市場市值占比合計超過四成的三星電子與 SK 海力士，是推動指數表現的核心力量。兩家公司同時也是全球記憶體晶片市場三強之一，與美國的美光科技形成寡占格局。

Dalton Investments 南韓投資組合經理林詹姆斯指出，在人工智慧超大型資料中心需求帶動下，DRAM 合約價格在最近一季上漲逾 20%。在三大業者控制產能的情況下，價格仍可能進一步走高。他表示，「來自 AI 的需求相當前所未見」，企業仍有估值上修空間。

相較之下，Dalton 更看好三星電子的後續表現。三星股價 2025 年上漲約 125%，而 SK 海力士股價幾近四倍。林詹姆斯表示，三星在高頻寬記憶體領域的追趕速度優於市場原先預期，且股價仍低於歷史高點。

除半導體外，南韓亦擁有多家具競爭力的電力設備製造商，受惠於 AI 產業對電力需求快速成長，訂單能見度與股價同步提升。其中代表性企業包括現代電氣與曉星重工。

在貿易環境方面，隨著美國總統川普掀起的貿易衝擊逐步消化，南韓反而取得相對有利的位置。華府與首爾於 10 月達成協議，將汽車關稅自 25% 調降至 15%，與日本及歐盟水準相當，並承諾對南韓半導體的關稅待遇「不會比台灣等其他供應國不利」。德米特里耶夫指出，這項貿易協議對南韓市場屬於明顯利多。

國內方面，6 月當選的總統李在明推動一系列企業治理改革，提振投資人信心。其所屬的共同民主黨迅速修法，將董事對股東的受託責任納入商法，並於去年底將多數企業股利的最高稅率由 50% 下調至 30%。

展望 2026 年，改革重點之一在於消除控股家族壓低股價、以利世代傳承的誘因。由於執政黨反對將最高 60% 的遺產稅直接下調，政府正評估以帳面價值 0.8 倍作為股票移轉課稅基準。林詹姆斯指出，目前許多南韓財閥企業的股價淨值比仍低至 0.3 倍。他認為，相關改革若能通過，將是消除「韓國折價」的重要一步，且今年通過的機率約為五成。

在宏觀經濟方面，南韓人均 GDP 已接近日本水準，人口成長停滯，過去高速成長階段已告一段落。不過，經濟成長率今年預估可由去年的 1% 回升至至少 2%，並受惠於降息循環持續推進。德米特里耶夫因此開始關注內需導向類股，包括 2021 年高點後回落的網路企業，如電商龍頭 Coupang 與結合社群與金融科技的 Kakao。