9.8%！中國車廠8月歐洲混合動力汽車佔比創紀錄 今年第4次刷新

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-02 17:10

‌



最新數據顯示，中國車廠 8 月在歐洲混合動力汽車市場佔比達到創紀錄的 9.8%，今年第 4 度刷新紀錄，但同期在歐洲的電動車市佔率為 9.6%，較 7 月略有回落。

9.8%！中國車廠8月歐洲混合動力汽車佔比創紀錄 圖為零跑純電動車T03（圖：Shutterstock）

歐洲汽車製造商協會數據顯示，8 月歐盟、英國及歐洲自由貿易聯盟 (EFTA) 國家純電動車註冊量年增 26%，插電式混合動力汽車註冊量成長 28%，整體車市僅增加 0.4%。

‌



歐盟對中國電動車加徵關稅後，中國車廠今年加大混動銷售力度，比亞迪、MG 等以更具競爭力的產品向福斯、Stellantis 等傳統巨頭施壓。

中國新勢力車廠零跑表現突出，Jato Dynamics 數據顯示其 8 月歐洲電動車銷量爆發式成長。零跑 T03 城市車作為市場最便宜的純電車之一，填補了歐洲平價電動車需求缺口，但分析師 Felipe Munoz 指出，T03 車型偏舊、配置基礎，零跑必須推新款來維持成長。

目前，零跑已與 Stellantis 合作，並在慕尼黑車展發布 B05 純電掀背車，與福斯平價電動車 ID.3 競爭，比亞迪也在車展發表海鷗 6 DM-i Touring 插混旅行車，擴展混動產品線。

MG 因上汽遭遇高關稅，放緩純電推進，8 月純電銷量年減 16%，轉而重點押注混動和插混車型。Munoz 指出，MG 希望減少對純電的依賴。