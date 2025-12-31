鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 16:00

在投資人逐漸淡化關稅相關不確定性並紛紛湧入人工智慧晶片股之際，亞洲股市在年末最後一個交易日表現平淡。儘管如此，對於投資回報而言，亞股今年表現突出，儘管漲幅明顯集中在某些領域。

股市表現：AI 驅動強勁反彈

受 AI 榮景加上寬鬆的貨幣和財政環境影響，MSCI 除日本以外的亞太地區股指周三 (31 日) 下跌 0.17%，但指數全年有望錄得 27% 的增長，這將是自 2017 年以來最大的漲幅。

亞洲主要市場中，南韓 KOSPI 指數表現最好，全年飆升 76%，其中大部分漲幅歸功於 SK 海力士和三星。投資人對貿易戰的擔憂普遍置之不理。中國藍籌股指數微幅上漲，全年有望實現 18% 的增長，而香港恒生也在 2025 年取得 28% 的年度漲幅。

在年底，貴金屬市場吸引了大量的關注。白銀表現令人驚訝，年度收益超過 160%，不過周三由於交易員獲利了結而下跌了 1%。黃金也小幅走強，預計在 2025 年將暴漲 66%，這波長達三年的漲勢沒有任何放緩的跡象。

在外匯市場方面，美元周三保持穩定，但全年預計下跌 9.4%，這是自 2017 年以來最大跌幅。這使得歐元和英鎊全年收穫了強勁的漲幅。

與此同時，由於供應超過需求，加上戰爭、更高關稅以及石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 的產量和針對俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的制裁，布蘭特原油正邁向史上最長的年度跌勢。2025 年油價整體下跌了超過 10%。

展望 2026：AI 主題轉變與潛在風險

市場雖然經受了關稅戰、美國史上最長的政府停擺、動盪的地緣政治衝突以及對央行獨立性的威脅，但仍在全球範圍內取得了強勁的收益。然而，對於 2026 年，焦點將從年度成果轉向未來的挑戰。

新加坡盛寶銀行 (Saxo) 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，AI 仍是核心主題，但其發展將進入不同階段：將減少市場炒作，更注重技術的實際採用和投資回報的審視。

最大的風險在於 AI 和貴金屬這兩個領域擁擠部位的平倉。此外，市場對利率路徑過於自信，以及 2025 年尚未完全顯現的關稅實際經濟影響，可能會在 2026 年開始顯現，並迅速重新定價通膨預期和利潤率。