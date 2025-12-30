鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 19:00

日本股市 2025 年已正式封關，兩大指數周二 (30 日) 雙雙創下年終收盤紀錄高點。日經 225 指數收於 50,339.48 點，是史上最高的年終收盤價。日經指數全年飆升 10,444.94 點，較 2024 年底上漲了 26.18%，連續第二年創下年終新高。

與此同時，涵蓋範圍更廣的東證指數 (TOPIX) 收於 3,408.97 點，同樣寫下創紀錄的年終高點。最特別的是，TOPIX 收盤價超越了 1989 年泡沫經濟結束時的 2,881.37 點高點。TOPIX 指數在 2025 年累計上漲 22.41%，連續第三年實現上漲。

日本股市今年的強勁表現，主要歸功於多項利多因素，其中全球人工智慧 (AI) 浪潮 成為關鍵驅動力。

野村證券策略師 Wataru Akiyama 表示，日經指數的漲勢全年由晶片股引領，對於科技公司持續擴大 AI 資本投資感到驚訝。受惠於 AI 支出熱潮，半導體設備龍頭 Advantest 市值今年首次突破 10 兆日元，股價年漲約 114%。科技巨頭軟銀集團由於持續投資 OpenAI，股價累計飆升超過 90%。

此外，市場對首相高市早苗政府推行經濟刺激措施抱持樂觀態度，也提供了支撐。高市在十月上任後，承諾將透過「負責任且積極的公共財政」實現強勁經濟。高市也出席了東證交易所的年終儀式，並表示：「為了日本，我永遠不會放棄，我會跑、跑、跑，直到贏得勝利。」

年初市場曾面臨挑戰。在美國總統川普實施懲罰性關稅的餘震下，東證指數在 4 月初一度暴跌。但隨後，隨著日美在 7 月達成貿易協議，以及全球貿易緊張局勢緩解，加上日本股市相對於歐美市場被低估，股市重獲青睞。日元持續疲軟，則讓外資能以更低成本購買日本資產，進一步刺激了需求。

儘管日經指數長期以來在全球 AI 浪潮的推動下表現優於東證指數，但東證指數近期的表現展現出更明顯的韌性。野村資產管理公司策略師 Hideyuki Ishiguro 指出，TOPIX 新高反映出「日本股市的買盤基礎正在擴大」。市場買盤興趣擴展至中小型股，其中盤股和小型股板塊今年分別上漲 27% 和 26%，自 2022 年以來首次超越大盤股 21% 的漲幅。

此外，估值修復趨勢加劇，推動漲幅擴展至銀行等金融類股、以及建築和房地產等內需類股。Ishiguro 預計，由於規劃中的《公司治理準則》修訂將鼓勵企業利用現金，進一步改善市淨率，TOPIX 很可能在 2026 年跑贏日經 225 指數。