鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-30 12:10

備受關注的「全球大模型第一股」即將登陸資本市場，北京智譜華章科技股份有限公司今 (30) 日正式啟動在香港上市招股程序，股票代碼定為「2513」，此次招股將於下月 5 日截止， 並打算在下月 8 日掛牌交易。

根據全球發售文件，智譜華章此次計畫發行約 3741.95 萬股 H 股，其中香港公開發售部分佔 187.1 萬股，該公司擬將發行價定為每股 116.20 港元。

按發行價計算，扣除相關費用后，募資規模預計將達 43 億港元，IPO 市值預計超 511 億港元。

本次 IPO，智譜吸引多家國際長線基金、知名產業資本及投資機構作為基石投資者，包括 JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、PerseverancAsset Management、上海高毅、WT Asset Management、泰康人壽、 廣發基金、3W Fund Management、霧凇、Optimas Capital Limited 及凌雲光技術國際有限公司等 11 家投資機構。

基石投資者共擬認購 29.8 億港元，基石佔比近 7 成 (假設超額配股權未獲行使)，以較高的確定性鎖定上市後的交易基本盤。

在 IPO 之前，智譜已完成 8 輪融資，融資規模超 83 億元。 參投機構覆蓋美團、螞蟻、阿里、騰訊、小米、金山等產業資本，以及君聯資本、紅杉資本、高瓴資本、啟明創投等頭部創投機構，以及各地方政府國資。

智譜華章是中國領先的 AI 公司，致力於開發先進的通用大模型。2021 年，該公司發佈中國首個專有預訓練大模型框架 GLM 框架，並推出了公司的模型即服務 (MaaS) 產品開發及商業化平台，通過該平台提供公司的大模型服務。