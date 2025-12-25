鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 16:40

三星正式推出首款三摺疊手機 Galaxy Z TriFold，但因製造難度與耐用度考量，採取限量生產策略。產業估算全球銷量僅數萬支，顯示三星優先維護品牌形象，而非追求短期獲利。

三星Galaxy Z TriFold為何限量？韓媒：品牌形象壓過獲利考量。(圖：三星)

根據《Wccftech》引述《韓國先驅報》報導指出，三星三摺疊全新設計在短期內恐難以迅速普及，因為為了維持品牌聲譽與產品品質，公司選擇採取相對保守的上市策略。

據悉，三星正為 Galaxy Z TriFold 採取多項預防措施，確保這款第一代三摺疊手機在耐用度表現上，能與過去多年推出的單摺疊機型維持相近水準。

然而，要讓三摺疊結構具備同等耐用性，勢必仰賴更嚴謹的製造與檢測流程，這也使得三星無法讓產線大幅拉高產量。

換言之，Galaxy Z TriFold 注定是一款限量生產的產品，但每一支手機都經過高度精細的製作。

在銷售表現方面，Galaxy Z TriFold 首批開賣後約五分鐘即全數售罄，第二批到貨更在兩分鐘內被搶購一空。

乍看之下市場反應熱烈，但實際上，銷售速度在很大程度上來自三星對出貨量的嚴格控管。

產業人士估算，三星目前僅售出約 3,000 至 4,000 支 Galaxy Z TriFold，且全球總銷量預期不會超過 3 萬至 4 萬支，與主流摺疊手機相比，規模相當有限。

相較之下，Galaxy Z Fold 7 與 Galaxy Z Flip 7 的銷售成績明顯更為亮眼，甚至促使三星向行動體驗事業群員工發放高達 75% 的基本薪資獎金。

報導指出，三星選擇優先守住品牌聲譽，而非追求產量與利潤，主因在於三摺疊手機若大規模生產，恐導致良率下降與耐用度風險上升，進一步推高製造瑕疵率與整體成本。

但壓低產量同樣帶來挑戰，包括零組件成本難以攤提。這也是為何 Galaxy Z TriFold 最終未採用高通最新的驍龍 8 Elite Gen 5，而是選擇較舊的驍龍 8 Elite 處理器，以控制成本結構。

此外，先前曝光的原型機曾配備四顆主鏡頭，但最終市售版本僅保留三顆，顯示三星在部分硬體配置上有所取捨，以降低整體成本壓力。

與此同時，Galaxy Z TriFold 採用雙鉸鏈設計，並搭載多片高階 OLED 面板，使物料清單成本迅速攀升；再加上 DRAM 市場供應吃緊，相關短缺預計將持續至 2027 年第四季，進一步壓縮獲利空間。

三星電子韓國副社長暨負責人 Lim Sung-taek 在產品發表時坦言，Galaxy Z TriFold 的定價是「一再削減後才得出的數字」，暗示每售出一支手機，三星的利潤空間其實相當有限。

展望未來，隨著三摺疊技術逐步成熟、製程改善，三星有望逐漸擴大 Galaxy Z TriFold 的產能並優化成本結構。