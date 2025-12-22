三星成蘋果iPhone 17系列最大DRAM供應商！佔供貨量60%至70%
鉅亨網編譯莊閔棻
據悉，蘋果 (AAPL-US) 已與三星達成合作，使其成為蘋果最大的 DRAM 供應商，佔供貨量的 60% 至 70%，不僅供應現有的 iPhone 17 系列，也將延伸到明年的 iPhone 18 系列。
根據《Wccftech》報導，儘管蘋果市值已達兆美元，但仍無法完全避免全球 DRAM 短缺的影響。
隨著蘋果與三星及 SK 海力士的長期合約預計明年初到期，蘋果必須快速行動，以避免記憶體價格上漲對 iPhone 成本造成衝擊。
目前各款 iPhone 所使用的 DRAM 晶片來源包括三星、SK 海力士與美光科技 (MU-US) ，但據《韓國經濟日報》報導，未來新款 iPhone 的大部分出貨量可能僅標示單一供應商。
儘管 SK 海力士在蘋果供應鏈中仍占有穩健地位，但該公司正將生產重心放在高頻寬記憶體（HBM）上，而三星則已轉向 DDR5 DRAM 生產，以追求更高利潤。
iPhone 18 系列預計明年第三季推出，將搭載六通道 LPDDR5X 記憶體，以提升頻寬與 AI 性能，而三星似乎是唯一能同時兼顧供貨量與品質的供應商。蘋果對 DRAM 的規格要求極為嚴苛。
此外，蘋果未來的 A 系列晶片（如 A19、A19 Pro，以及明年的 A20、A20 Pro）對瞬間電壓波動不容忍，使三星成為最佳選擇。
三星的 12GB LPDDR5X 晶片厚度僅 0.65 毫米，是手機中最薄的元件之一，同時熱阻提升 21.2%、功耗降低 25%。這些優勢讓蘋果在選擇供應商時幾乎沒有替代選項。
對三星而言，目前的 DRAM 短缺預計在 2026 年為公司帶來約 730 億美元的年度營業利潤，因每顆 12GB LPDDR5X 記憶體晶片價格已從年初的 30 美元飆升至 70 美元。
與此同時，蘋果則可能透過大量訂購 iPhone 17 與 iPhone 18 系列晶片吸收成本，同時自產的 A 系列 SoC 與 C2 5G 數據機晶片也可降低晶片支出。
