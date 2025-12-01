鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 04:00

近日多位中國網友在社交媒體平台發文，稱位於鄭州市中原區大中原國際汽車城的鄭州中原保時捷中心突然人去樓空，展廳車輛幾乎被清空，銷售人員及管理層均無法聯繫。

據《界面新聞》周四（25 日）報導，隨著情況進一步發酵，一份由該店銷售顧問「小孟」發送給客戶的《致客戶書》在多個車主維權群流傳。據「小孟」描述，12 月 22 日門市仍處於正常經營狀態，當天還有多位客戶順利提車。

然而，12 月 23 日早晨員工到崗時，發現展廳車輛已被清空，公司高層失聯，員工事前對此毫不知情。這一突如其來的變故使得已支付定金的消費者、近期提車但未拿到車輛合格證的車主，以及購買預充值服務的客戶陷入困境。

事件曝光後，中原區商務局於 12 月 24 日稱相關部門已成立專班介入調查。鄭州市柳湖派出所工作人員表示，已了解相關情況，初步判斷閉店原因可能是資金鏈斷裂，此類糾紛不屬於公安管轄，建議消費者通過法律途徑維權。

保時捷中國客戶服務中心則稱目前系統中鄭州中原保時捷中心仍為官方授權經銷商，尚未接到關停通知，已記錄消費者反映的問題，建議車主通過官方渠道登記糾紛事宜。

鄭州中原保時捷中心抖音官方賬號擁有超過 40 萬粉絲，而鄭州中原保時捷中心的營運主體是「鄭州東保潤汽車銷售有限公司」，註冊資本是人民幣 6,000 萬元，處於存續狀態。

天眼查工商訊息顯示，該公司在 12 月 17 日發生高層變動。原執行董事兼總經理堵傳濤退出，尹少亮接任董事及經理職務，但僅任職兩天便卸任。

鄭州東保潤汽車銷售有限公司隸屬於東安控股集團有限公司，該集團總部位於河南新鄉，旗下擁有 40 餘家子公司，業務覆蓋保時捷、寶馬、奧迪等豪華品牌。