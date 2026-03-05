鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 08:53

歷經前一日血洗，亞洲股市週四 (5 日) 暴力反彈，隨著市場風險情緒回溫，科技股領軍上攻，帶動多個主要指數強勢走高。日經 225 指數高開 1.8%，隨後漲幅擴大到 4%，南韓綜合指數 (KOSPI) 早盤高開高走，一路飛升超 11%。

美國服務業數據表現強勁、通膨降溫跡象浮現，以及隔夜美國科技巨頭股價上漲激勵，美股反彈動能延續至亞太與歐洲市場，投資人風險偏好明顯回升。

揮別 (週三) 史上最大單日跌幅，韓股週四絕地大反彈，南韓綜合指數 (KOSPI) 週四早盤漲幅飆升超 11%。

半導體股成為領漲主力，南韓兩大記憶體晶片製造商三星電子與 SK 海力士股價分別大漲約 13% 與 15%。

此前韓媒報導，三星電子已於上月與主要客戶完成第一季 DRAM 供貨價格的最終談判，通用型 DRAM(伺服器、PC 及行動裝置) 合約價漲幅已超過 100%。相較於 2026 年 1 月談判時原先約 70% 的漲幅，短短一個月內漲幅再度擴大。

日本股市同樣延續強勢表現。日經 225 指數週四 (5 日) 開盤上漲 1.8%，隨後漲幅擴大至約 4%。科技與半導體相關個股表現突出，其中 Advantest(6857-JP) 與軟銀集團 (9984-JP) 股價漲幅均超過 6%。

市場分析指出，這種近乎「暴力反彈」的價格修復，顯示當宏觀恐慌情緒稍微降溫時，先前遭到無差別拋售的優質科技股迅速成為資金回流的首選標的。

股市反彈的同時，美元走勢承壓，帶動貴金屬價格與部分非美貨幣走高。市場人士認為，隨著經濟數據釋出與市場情緒回穩，全球金融市場短線風險偏好正逐步修復。