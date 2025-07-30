LG新能源簽43億美元磷酸鐵鋰電池大單！傳為特斯拉儲能系統供貨

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-30 11:30

‌



一位知情人士於週三（30 日）透露，南韓電池製造大廠 LG 新能源（LG Energy Solution）已與特斯拉 (TSLA-US) 簽署一份價值 43 億美元的供應合約，為特斯拉的能源儲存系統提供高效能的磷酸鐵鋰（LFP）電池。

LG新能源與特斯拉簽署43億美元合約。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，此批磷酸鐵鋰電池將由 LG 新能源位於美國的工廠生產，但相關交易細節目前尚未完全對外公開。

‌



LG 新能源在週三稍早亦對外宣布，已簽署一份總值為 43 億美元的合約，將在全球範圍內供應三年的磷酸鐵鋰電池，但該公司「出於保密義務，無法透露客戶身份」。特斯拉目前則尚未對外發表回應。

根據 LG 新能源官方公告，此供應協議自 2027 年 8 月起至 2030 年 7 月止，雙方亦協議在未來可視實際需求延長供應期限最長七年，並根據談判結果進一步增加電池供應量。

LGES 的主要客戶包括特斯拉和通用汽車 (GM-US) 。不過，該公司的公告並未說明磷酸鐵鋰電池將用於汽車還是儲能系統。

LG 新能源目前是少數在美國本土量產磷酸鐵鋰電池的企業之一。該類電池技術長期以來由中國廠商主導，但這些企業在美國的市場占有率相對較低。